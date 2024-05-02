Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ точным ракетным ударом уничтожили пусковую установку ЗРК IRIS-T ВСУ
А вместе с ней ещё и нерасторопно поставленную к ней впритык кабину боевого управления.

реклама

Последние несколько недель у ракетных войск ВС РФ что ни день, то хороший улов: то сразу парочку РСЗО HIMARS уничтожат, то систему ПВО С-300, то редкую радиолокационную станцию «Пеликан», то ещё что-то важное и ценное для ВСУ. Сегодня, например, высокоточным ракетным ударом в районе населённого пункта Островерховка была поражена пусковая установка ЗРК IRIS-T немецкого производства.

реклама

Вместе с пусковой установкой была также поражена и нерасторопно поставленная практически впритык к ней кабина боевого управления — по сути, командный пункт расчёта IRIS-T. В результате удара произошла детонация боекомплекта, часть которого отлетела в расположенный поблизости склад. Предположительно, склад тех же боеприпасов для IRIS-T.

Следует отметить тот факт, что ввиду активного прореживания системы противовоздушной обороны Украины российские разведывательные и наблюдательные беспилотники практически не встречают сопротивления и спокойно висят над местностью, передавая координаты на расчёты ракетных войск, и фиксируя кадры последствий огневого поражения.

#россия #украина #политика #боевые действия #iris-t
+
Написать комментарий (0)
Bloomberg: российские «релоканты» активно возвращаются обратно домой и способствуют росту ВВП РФ
Россияне в этом году ринулись активно покупать новые автомобили
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
20
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
61
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
77
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
1
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
75
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
4
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
66
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
8
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
14
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
2

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
20:57
это чего там вынесли а ?? беринга заблочили а меня нет,а заблочат за 5 минут новый акк сделаю и буду тебя снова хамить,ты жертва всегда будешь.А то не заходил я в эту клоаку и ты уже булки расслабил с...
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:55
ты монитор то чмошник купил себе новый ? а ? полупидар генасик..как там анальный вейк ? как сынок слепошара? оказывается ты рогоносец еще ко всему -ипать
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:53
Ты падала за базар свой тухлый отвечаешь ??? я сюда вообще не заходил,только сейчас вас пидрил с шешуном прочитал.т
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:52
иди нахер .клешнепалое чмо
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Cyborg39rus
20:49
а как вы 12400F разогнали до 5.0 ? Неужели шиной ? Шина не в моде, если нет делителя с отвязкой шины проца от общей.
Wccftech: Менее половины процессоров Intel Core i9-13900K и i9-14900K стабильны в авторежиме
Андрей Пономарев
20:47
В FullHD на максе есть игры которые жрут больше 8 гигов. Это и Alan Wake 2 и Хогвартс, скорей всего еще кто то. Поэтому прям совсем для комфорта надо брать карту с 12 гигами.
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Nvidia&Intel Hater
20:47
вот ебало бы вам с шешуном расколоть напополам.чтоб хуйню не писали.Вот теперь реально возьму ник чмошника ev_rus и буду его обоссывать везде.суки просто довели уже
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:45
иди ка ты нахер клешнепалый
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Vorvort
20:45
Даунито, я лично сыр Пармезан покупал по 400 рублей, сейчас стоит от 2000. Молоко стоило меньше 20 рублей, сейчас от 100. Мясо шейку брал по 100 рублей, сейчас от 450 до 600. Торт брал по 100 рублей,...
В России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей
Nvidia&Intel Hater
20:41
Вы не слепы случаем ?? я раз ради прикола включил это --лучше не играть вовсе чем ниже качества фср.хотя и там не фонтан ,но не в четкости а в пикселизации дыма например
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем