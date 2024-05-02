А вместе с ней ещё и нерасторопно поставленную к ней впритык кабину боевого управления.

Последние несколько недель у ракетных войск ВС РФ что ни день, то хороший улов: то сразу парочку РСЗО HIMARS уничтожат, то систему ПВО С-300, то редкую радиолокационную станцию «Пеликан», то ещё что-то важное и ценное для ВСУ. Сегодня, например, высокоточным ракетным ударом в районе населённого пункта Островерховка была поражена пусковая установка ЗРК IRIS-T немецкого производства.

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Вместе с пусковой установкой была также поражена и нерасторопно поставленная практически впритык к ней кабина боевого управления — по сути, командный пункт расчёта IRIS-T. В результате удара произошла детонация боекомплекта, часть которого отлетела в расположенный поблизости склад. Предположительно, склад тех же боеприпасов для IRIS-T.

Следует отметить тот факт, что ввиду активного прореживания системы противовоздушной обороны Украины российские разведывательные и наблюдательные беспилотники практически не встречают сопротивления и спокойно висят над местностью, передавая координаты на расчёты ракетных войск, и фиксируя кадры последствий огневого поражения.