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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россияне в этом году ринулись активно покупать новые автомобили
За январь—апрель 2024-го было продано на 71 % больше автомобилей, чем за аналогичный период 2023 года.

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Как бы кому ни хотелось верить в обратное, но экономическая активность в России после шокового периода 2022 года восстанавливается. Это видно и по росту кредитования, из-за которого Центральному банку приходится держать практически запретительную ключевую ставку, и по ослаблению рубля к иностранным валютам, связанному с повышением закупок импортных товаров, и по росту цен на автомобили, обусловленному тем, что их предложение сейчас гораздо ниже спроса.

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Чтобы убедиться в том, что в России активно покупают новые автомобили, если, конечно, внешне уже ощутимо заметного роста доли «китайцев» на дорогах недостаточно, то можно ознакомиться со статистикой, озвученной Минпромторгом России. Из этой статистики следует, что за период с января по апрель 2024 года в России было продано 552 658 новых автомобилей разных типов. За аналогичный период 2023 года было продано чуть больше 322 000 автомобилей.

Из этих 552 тысяч примерно 465 тысяч — это легковые машины, 40,4 тысяч — лёгкие коммерческие автомобили и 39,6 тысяч — грузовики. Количество проданных автобусов составило 7,7 тысяч единиц.

Любопытно, что условно взрывным можно назвать рост спроса на электромобили. Естественно, в процентном выражении. По статистике Минпромторга, за указанный период 2024 года было продано в 3,3 раза больше электромобилей, чем за аналогичный период 2023 года. Всего «электричек» продали 8,7 тысяч штук, что, конечно, капля в море относительно общего числа продаваемых автомобилей.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
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