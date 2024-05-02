Раньше модель была представлена в Японии и Австралии.

Nissan расширил глобальное присутствие своей «внедорожной» версии X-Trail, известной как N-Trek. Изначально представленная в Японии под названием Extremer X и недавно анонсированная в Австралии, эта модификация теперь дебютирует и в Европе с Ближним Востоком. В некоторых европейских странах, таких как Испания, эта версия получила наименование Adventure.

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По технической части, в зависимости от рынка, модель предлагается либо с 2.5-литровым атмосферным двигателем на 181 л.с. и полным приводом, либо с инновационной гибридной системой e-Power в Европе. Система e-Power объединяет 1.5-литровый турбодвигатель VC-Turbo мощностью 163 л.с., генерирующий электроэнергию, и электродвигатель, приводящий в движение колеса. Переднеприводные модели экипированы электродвигателем на 204 л.с., тогда как версии с полным приводом имеют дополнительный мотор на задней оси, увеличивая совокупную мощность до 213 л.с.

Внешними особенностями «приключенческого» Nissan X-Trail N-Trek являются усиленный передний бампер с новыми противотуманными фарами, защитная пластина на заднем бампере и уникальные 18-дюймовые колёсные диски. Внешне дизайн отличается также черной отделкой радиаторной решетки и крыши, в то время как дверные ручки остались в цвете кузова – в отличие от полностью чёрного исполнения в австралийской версии. В салоне N-Trek представлены водоотталкивающие обивки и резиновые коврики, салон может быть как пяти-, так и семиместным.

Старт продаж Nissan X-Trail N-Trek в Европе и на Ближнем Востоке ожидается летом, а стоимость новинки пока не объявлена.