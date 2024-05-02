Не путать с ныне прекратившим существование российским Kaptur.

Renault представила расширенную версию своего популярного кроссовера Captur, которая делит платформу CMF-B с оригинальной моделью, но выделяется в отдельный продукт под именем Symbioz. Не следует путать новинку с ныне прекратившим существование российским Kaptur. На онлайн-мероприятии 2 мая было объявлено, что Symbioz займет нишу между Captur и Austral в модельном ряду Renault.

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Передняя часть нового Symbioz практически идентична недавно обновлённому Captur, тем не менее, в дизайне характерные изменения начинаются с задней части: измененные окна, задний бампер и фонари придают автомобилю индивидуальность. Длина увеличенного варианта составляет 4413 мм, что на 174 мм больше, чем у обновлённого Captur; при этом колесная база уменьшена на 1 мм и составляет 2638 мм. Другие параметры, включая ширину, высоту и дорожный просвет, остаются идентичными обеим моделям.

На старте продаж Symbioz будет доступен только в гибридной версии E-Tech с системой, аналогичной установке в Captur. Существует возможность расширения ассортимента двигателей в будущем. Ожидается, что заказы на новый Symbioz начнут принимать в июне, с первыми поставками, планируемыми на осень. Цена новой модели пока не сообщается, но в качестве ориентира, цена на обновленный Captur E-Tech во Франции начинается от 28 900 евро, а базовый Captur отмечен в 24 900 евро.

В салоне внимание привлекают виртуальная приборная панель и вертикально расположенный мультимедийный планшет, ориентированный на водителя. Следует отметить увеличенный объём багажника и возможность регулировать положение заднего дивана, а также ряд современных электронных ассистентов.

Кроссовер также может быть укомплектован панорамной крышей Solarbay, которая не доступна для обычного Captur.