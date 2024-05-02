А в России-то и не знали, что рост ВВП происходит по этой причине. Опять происходит формирование нарративов.

В 2022 году в России произошёл массовый «исход» специалистов с преимущественно либеральным складом мышления. Связано это было сразу с несколькими причинами: часть IT-сотрудников, работавших в западных компаниях, после введения незаконных антироссийских рестрикций поставили перед фактом, что надо переезжать в другое государство, другая часть боялась неопределённости в связи с незаконными рестрикциями, а третья, пусть и самая немногочисленная часть, сделала это из политических, идеологических соображений.

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Теперь же происходит обратный процесс, который не могут замалчивать уже даже в издании Bloomberg. Как отмечает издание, российские «релоканты» сейчас активно возвращаются из-за границы обратно в Россию. При этом, и здесь надо отдать должное Bloomberg, в статье упоминается, что многие российские «релоканты» столкнулись с проблемами с трудоустройством.

Как добавляет Bloomberg, российское руководство отрапортовало о том, что к июню 2023 года примерно половина всех, кто уехали из России в первые дни конфликта, уже вернулись обратно. Данное заявление подтверждается статистикой московской фирмы Finion, осуществляющей услуги, связанные с релокацией. По статистике компании, 40—45% всех, кто выехали из России в 2022 году, уже вернулись.

Bloomberg утверждает, что успехи России в деле повышения валового внутреннего продукта связаны в том числе с возвращением бывших релокантов. К сожалению, издание не стало забегать вперёд и анализировать, почему даже идейные релоканты возвращаются из западных стран в Россию. Неужели потому, что на Западе (по крайней мере, в ЕС) проблемы с работой и в целом наблюдаются все симптомы экономического кризиса, который стремительно перерастает в катастрофу? Оставим этот вопрос за скобками.