Вопрос лишь в том, насколько это экономически целесообразно.

С бытовыми отходами разные страны поступают по-разному. Если государство обладает большой территорией, которую особо не жалко, то организуются свалки мусора. Если государство маленькое, то бытовые отходы используют для формирования целых искусственных островов и увеличения береговой линии. Решение, находящееся где-то посередине — это максимально возможная переработка мусора: например, повторное использование металлических и стеклянных отходов или же использование горючего мусора в качестве топлива для котельных и даже электростанций.

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Отдельные романтики из числа учёных предлагают более интересные варианты. Например, учёные из Сиднейского университета предложили перерабатывать выделяющийся в больших количествах на свалках газ метан (главная составная часть природного газа, к слову) для производства экологически чистого авиационного топлива.

Сообщается, что для этого преобразования будет использоваться «плазменная технология». Насколько данное решение целесообразно, и не станется ли так, что затраты энергии на такую метаморфозу окажутся значительно выше, чем та энергия, что будет содержаться в таком «экологичном» авиационном топливе, пока неизвестно.

Ясно одно: на данном этапе развития человечества выделяемый метан куда проще и выгоднее для всех использовать в качестве обычного топлива для условных ТЭЦ.