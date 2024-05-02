В такой пластик вживлены споры бактерий.

Проблема мусора стала активно преследовать человечество по мере урбанизации, промышленной революции и использовании новых упаковочных материалов совершенно не органического происхождения. Ключевой проблемой на сегодняшний день остаются пластики: их затруднительно, если вообще возможно, перерабатывать, их, в отличие от металлических и стеклянных отходов, не отправишь на повторное использование, и они, в отличие от органических веществ, не разлагаются в природе естественным способом.

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Впрочем, в некой перспективе это может измениться. Так, учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали «живой пластик», представляющий собой новую вариацию биоразлагаемого термопластичного полиуретана с поправкой на то, что в него включены споры бактерий Bacillus subtilis, ускоряющих процесс разложения материала. Согласно исследованию, условная бутылка из такого «живого пластика», помещённая в почву (симуляция выброшенного на обочину или в лесу мусора), способна практически полностью разложиться всего за пять месяцев.

В качестве дополнительного преимущества такой «живой пластик» оказывается примерно на 37 % прочнее обычного биоразлагаемого. Уточняется, что споры бактерий выполняют армирующую роль, создавая что-то вроде композиционного материала.

Влияют ли эти бактерии на содержимое того, что планируется помещать в упаковку из данного «живого пластика», пока неизвестно. Впрочем, вряд ли в неё будут упаковывать пищевую продукцию. Во избежание различных эксцессов.