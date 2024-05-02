По внешнему виду напоминающий летающий гибрид параллелограмма и ромба.

Термин «неопознанный летающий объект», хотя ему в массовой культуре был придан ореол таинственности и проявлений активности внеземных цивилизаций, на практике совершенно не означает условный инопланетный корабль. Зачастую это просто объекты, которые по тем или иным причинам не удалось опознать средствами объективного контроля или радиолокационными станциями.

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Взять, например, сегодняшнее происшествие неподалёку от авиабазы Эглин в штате Флорида, США. Жители близлежащих населённых пунктов зафиксировали полёт некоего странного летающего объекта необычной для авиации формы, похожей на обтекаемый параллелограмм. На фото можно заметить реактивную струю, однако оценить размеры аппарата невозможно. Очевидцы сообщают, что он достаточно крупный.

Возможно, в объектив камер попал испытательный полёт одного из перспективных беспилотных летательных аппаратов армии США. По крайней мере, ни один из находящихся на вооружении ВВС США летательных аппаратов такой геометрией и характеристиками не отличается.