Минобороны России подтвердило появившуюся ранее в соцсетях информацию.

Вчера вечером, плавно переходя в сегодняшнюю ночь, в тематических группах в социальных сетях стали появляться видео и фотоматериалы на тему поражения сразу двух переданных ВСУ пусковых установок РСЗО HIMARS американского производства. Так уж получилось, что в Сеть с подачи конкретных подразделений, находящихся «на передке», сведения поступают зачастую раньше, чем они озвучиваются официально Министерством обороны.

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Впрочем, порой ожидание того стоит: спустя полдня МО РФ официально подтвердило факт уничтожения двух РСЗО HIMARS. За поражение этих пусковых установок, считающихся одним из наиболее грозных из переданных Киеву западных вооружений, отвечали российские ракетные войска. Проще говоря, удар наносился ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Как уже отмечали неоднократно военные аналитики, время реакции российской армии на обнаружение целей сократилось даже не в разы, а на несколько порядков. Во многом это связано с более безопасным вследствие «выноса» украинской системы ПВО небом, которое круглосуточно патрулируют российские разведывательные беспилотники, и которые моментально передают координаты на расчёты соответствующих средств поражения.

Кроме того, уровень насыщения линии боевого соприкосновения дронами-разведчиками позволяет регулярно получать видеоматериалы, подтверждающие факт поражения тех или иных целей.