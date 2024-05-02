Как-то многовато ещё на Украине электричества, считает, видимо, постпред.

Одержимость состоящего из дилетантов из индустрии развлечений украинского политического руководства различными «клипами» и громкими заголовками поистине потрясает. Казалось бы, никакого стратегического смысла в нанесении ущерба Крымскому мосту нет: военные грузы по нему уже давным-давно не перевозятся, потому что для этого создан сухопутный коридор, за счёт которого можно обеспечивать все группировки войск в зоне СВО. Тем не менее, мост как своеобразный символ неотчуждаемого контроля РФ над Крымом продолжает оставаться в прицеле действующей украинской власти, которая всё больше демонстрирует экстремистские повадки, поскольку не просчитывает последствия для Украины как государства и для населяющих её людей.

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И вот, блеснуть юмором решил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. В своём официальном аккаунте в X (Twitter) он опубликовал картинку с изображением основных типов мостов. На картинке с арочными, подвесными, вантовыми и другими мостами также отдельно был упомянут Керченский (Крымский) мост, которого на картинке Кислицы попросту нет.

Естественно, подобная публикация от должностного лица была воспринята как намёк на подготовку крупного удара по Крымскому мосту с целью нарушения его работы. Похожие намёки мы слышим и от других представителей киевского политического «класса», а учитывая, что обо всех своих действиях Киев предпочитает предупреждать — ну, чтобы это не было секретом ни для кого, в том числе в Москве, то следует ожидать пакостей в любой момент.

Как мы уже отметили, украинское политическое руководство имеет повадки экстремистов, поскольку в погоне за целью, насколько бессмысленной бы она ни была, не учитывает последствия своих действий. До сих пор российское политическое руководство щадит граждан Украины и не «выносит» всю украинскую энергетику одним разовым массированным ударом, хотя все возможности и средства для этого у ВС РФ, безусловно, есть. Нетрудно догадаться, что удар возмездия за террористическую атаку по Крымскому мосту как по объекту гражданской инфраструктуры будет очень серьёзным. Причём ответный удар необходимо будет осуществлять независимо от того, насколько успешной или неудачной будет сама атака ВСУ.