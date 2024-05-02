Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Постпред Украины при ООН намекнул на скорый удар по Крымскому мосту
Как-то многовато ещё на Украине электричества, считает, видимо, постпред.

реклама

Одержимость состоящего из дилетантов из индустрии развлечений украинского политического руководства различными «клипами» и громкими заголовками поистине потрясает. Казалось бы, никакого стратегического смысла в нанесении ущерба Крымскому мосту нет: военные грузы по нему уже давным-давно не перевозятся, потому что для этого создан сухопутный коридор, за счёт которого можно обеспечивать все группировки войск в зоне СВО. Тем не менее, мост как своеобразный символ неотчуждаемого контроля РФ над Крымом продолжает оставаться в прицеле действующей украинской власти, которая всё больше демонстрирует экстремистские повадки, поскольку не просчитывает последствия для Украины как государства и для населяющих её людей.

реклама

И вот, блеснуть юмором решил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. В своём официальном аккаунте в X (Twitter) он опубликовал картинку с изображением основных типов мостов. На картинке с арочными, подвесными, вантовыми и другими мостами также отдельно был упомянут Керченский (Крымский) мост, которого на картинке Кислицы попросту нет.

Естественно, подобная публикация от должностного лица была воспринята как намёк на подготовку крупного удара по Крымскому мосту с целью нарушения его работы. Похожие намёки мы слышим и от других представителей киевского политического «класса», а учитывая, что обо всех своих действиях Киев предпочитает предупреждать — ну, чтобы это не было секретом ни для кого, в том числе в Москве, то следует ожидать пакостей в любой момент.

Как мы уже отметили, украинское политическое руководство имеет повадки экстремистов, поскольку в погоне за целью, насколько бессмысленной бы она ни была, не учитывает последствия своих действий. До сих пор российское политическое руководство щадит граждан Украины и не «выносит» всю украинскую энергетику одним разовым массированным ударом, хотя все возможности и средства для этого у ВС РФ, безусловно, есть. Нетрудно догадаться, что удар возмездия за террористическую атаку по Крымскому мосту как по объекту гражданской инфраструктуры будет очень серьёзным. Причём ответный удар необходимо будет осуществлять независимо от того, насколько успешной или неудачной будет сама атака ВСУ.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
2
Показать комментарии (2)
ВС РФ установили контроль над населённом пунктом Бердычи, в районе которого были подбиты первые танки M1 Abrams
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
34
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
15
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
1
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
57
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
64
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
68
Моё мнение о Dragon’s Dogma 2 (PushSqare)
2
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
7
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
2
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
2

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
14:09
У HDD оптимальной ёмкости терабайт стоит чуть более 2 тыс руб. Болванки не дешевле и гораздо менее удобны если речь именно о терабайтах. Тут с одного отпуска уже материалов гигов на 300.
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
kifig73071
14:08
На самом деле всё проще: 1. GTX 3060Ti - всё ещё хороша, менять на см ниже нет смысла. 2. GTX 3060 - проигрывает 4060 и 7600, что является игровым минимумом, поэтому нужно честно признать что карта уж...
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
EvilKnievel
14:07
Вторичная детонация в воспаленных Z-мозгах.
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
Артём Николаев
14:06
Они ещё не отошли от мантры, что это всё "Мосфильм". А в реале там что-то будет даже после прямого ядерного удара.
Постпред Украины при ООН намекнул на скорый удар по Крымскому мосту
ev_rus
14:05
DLSS на производительность, играть пока глаза не потекут
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Gass
14:04
Блин, у меня 6600 даже ФХД не тянет, а у него 3050 2K тянет
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Артём Николаев
14:04
Кто был дороже?
Противотанковая ракета "Корнета" сбила гексакоптер ВСУ – "Бабу-Ягу"
OgoGoLog
14:03
Небензя уже намекал на скорое исчезновение Украины как государства. Кисленький явно не понял.
Постпред Украины при ООН намекнул на скорый удар по Крымскому мосту
Dimkovski
14:02
Никакую из трёх, эти карты уже сейчас половину новых и не только ААА - игр не тянут без костылей. FHD начинать надо с 6700XT/4060Ti 16GB/7700XT
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
ev_ruso
13:59
плин опять не угодить....
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем