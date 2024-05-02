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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ установили контроль над населённом пунктом Бердычи, в районе которого были подбиты первые танки M1 Abrams
Минобороны подтверждает факт наступления с занятием более выгодных рубежей практически по всей линии контакта.

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Российские войска ведут пусть и ползучее, но всё же наступление, причём практически по всем направлениям на линии боевого соприкосновения. Данный факт подтверждается как вчерашним заявлением министра обороны России Сергея Шойгу о необходимости поддержания темпов наступления, так и ежедневными сводками оборонного ведомства, гласящими, что группировки войск в зоне специальной военной операции постоянно занимают более выгодные рубежи и улучшают положение по переднему краю. С точки зрения военной терминологии это есть не что иное, как продвижение вперёд вглубь занимаемой ВСУ территории.

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И вот, сегодня МО РФ сообщило о том, что за последние сутки подразделения группировки войск «Центр» (литера «О») установили контроль над населённым пунктом Бердычи в ДНР. Обывателю населённый пункт Бердычи известен тем, что, во-первых, он расположен к западу от взятой в феврале Авдеевки, а во-вторых, именно в районе Бердычей были подбиты первые переданные ВСУ танки M1 Abrams американского производства, один из которых удалось эвакуировать в Москву и выставить на Поклонной горе.

Из сводки Минобороны следует, что наступление осуществляется группировками войск «Запад», «Центр», «Юг» и «Восток». Напомним, что существуют также группировки войск «Днепр» и «Север», которые пока что осуществляют активную оборону или же охрану государственной границы соответственно. Иными словами, наступательные действия, пусть они и не яркие и составляют всего сотни метров в сутки, идут, и данный факт прямым текстом отражён в сводках российского оборонного ведомства. Генштаб ВС РФ никуда не торопится: никаких приказов пропагандистского толка армии не поступает, заточки под календарь нет. Очевидно разве что то, что ВС РФ постараются по максимуму использовать тёплое и сухое время года.

#россия #украина #политика #боевые действия
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