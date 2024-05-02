Теперь на Западе ломают голову, с какой целью ВС РФ это сделали.

Если вы внимательно следите за боевыми действиями в зоне специальной военной операции, то наверняка в курсе, что российские Воздушно-космические силы за последний год и в особенности за последние несколько месяцев значительно нарастили частоту боевых вылетов с применением самого разного спектра вооружений. И если с боевыми вертолётами всё достаточно просто — им достаточно и травяного поля без какой бы то ни было подготовки — то вот с самолётами так не получится, требуется полноценный аэродром базирования и взлётно-посадочная полоса.

реклама

И вот, западная пресса при помощи спутниковых снимков зафиксировала как минимум один возведённый за время проведения специальной военной операции новый военный аэродром ВКС России — в Белгородской области. Согласно имеющимся данным, аэродром построен всего за несколько месяцев: в июле 2023 года там ещё было чистое поле, а уже в октябре появилась взлётно-посадочная полоса длиной порядка 1,8 километров. То есть, он именно что военный и предназначенный для обеспечения работы самолётов фронтовой авиации.

Как аэродром выглядит сегодня, мы пока не знаем, но нетрудно догадаться, что с октября 2023 года он явно был доведён до ума и уже, скорее всего, полностью работоспособен и действует в интересах группировок войск в зоне СВО. Возможно, именно с вводом в строй этого аэродрома и связаны многократно участившиеся бомбовые и ракетные удары по военным объектам ВСУ в Харьковской области и в самом областном центре. Смущает разве что тот факт, что аэродром, по имеющимся данным, расположен всего в 70 километрах от границы с Украиной, то есть, находится в зоне поражения даже ствольной натовской артиллерии.