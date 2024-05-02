Здесь главное побольше красивых терминов вроде «орбитальный» и «противоспутниковый» использовать. Авось поверят.

Последнее время в Соединённых Штатах началась стала развиваться новая фобия: перед возможным развёртыванием своими двумя главными геополитическими соперниками — Россией и Китаем — вооружений в космосе. То про ядерное оружие в космосе заговорят, то про возможности уничтожения западных спутниковых группировок, то вот, например, обвинят РФ и КНР в разработке и развёртывании противоспутникового оружия.

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Согласно комментарию помощника министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джона Пламба, Москва и Пекин преуспели в разработке и создании противоспутниковых и в целом противокосмических вооружений, причём часть таких вооружений базируется на поверхности планеты, а часть — в орбитальном пространстве Зелми.

Чем руководствуется господин Пламб при озвучивании таких заявлений, неизвестно. Ясно одно: в случае реального масштабного вооружённого конфликта между сверхдержавами первыми будут уничтожены именно орбитальные спутниковые группировки. Причём, все и сразу. После чего противник окажется, по сути, слепым и глухим. Так что до такого сценария доводить не стоит. Все спорные вопросы всегда можно решить за столом переговоров. Если, конечно, не убеждать самих себя в своей собственной исключительности и не наделять самого себя уникальным правом решать, как и кому жить.