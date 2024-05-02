Причина, пожалуй, слишком очевидна.

Действия израильского политического руководства в секторе Газа у многих вызвали чувство бесконечного ужаса: в попытке истребить радикальное движение ХАМАС, Армия обороны Израиля по приказу Иерусалима убила несколько десятков тысяч мирных граждан Газы, включая женщин и детей. Потери боевиков ХАМАС при этом совершенно незначительны, и организация как таковая продолжает функционировать.

реклама

Всё происходящее, по сути, лишило Израиль международной поддержки, а отдельные государства и вовсе заняли максимально жёсткую позицию. Например, Колумбия, президент которой Густаво Петро сегодня заявил, что со второго мая страна разрывает дипломатические отношения с Израилем.

Петро обвинил действующее израильское политическое руководство в геноциде мирных палестинцев в секторе Газа и заявил, что человечество не может позволить себе гибель Палестины.

Следует помнить, что Колумбия на протяжении десятилетий считалась крайне проамериканским государством в Латинской Америке. Поскольку главным и, по большому счёту, единственным покровителем Израиля являются США, то поведение Колумбии по отношению к американскому протеже на Ближнем Востоке демонстрирует стремительные изменения в геополитической реальности.