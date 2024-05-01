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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей
Сейчас он на треть ниже.

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) как сумма, меньше которой работодатель в России не имеет права оценивать труд наёмного работника, всегда была острой темой. Во-первых, этот МРОТ всегда выглядел издевательски, а во-вторых, даже такая сумма не всегда, не каждым работодателем и не во всех регионах исполнялась. На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда в России составляет 19 242 рубля, и этого, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (фракция ЛДПР), недостаточно.

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По словам Нилова, труд в России продолжает оставаться недооценённым: люди работают качественно и эффективно, но при этом продолжают получать «не успевающий за реалиями жизни» доход. Глава думского комитета предложил увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей.

К какому году Нилов рассчитывает увеличить данный МРОТ, не вполне понятно. Российское политическое руководство в лице президента страны призвало к увеличению минимального размера оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году. Понятно, что в реальности подобные изменения больше направлены на погашение инфляционных издержек и не являются сигналом к росту реальных доходов населения.

Базовые законы экономики гласят, что резкое увеличение денежной массы, а именно к этому, по сути, призывает Нилов, неизбежно приводит к росту инфляции, потому что люди стремятся тратить получаемые ими деньги, а дальше в дело уже вступает базовый закон спроса и предложения.

#россия #финансы #экономика
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