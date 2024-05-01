Вот это красиво, вот это правильно.

Сегодня в Москве на Поклонной горе под эгидой Минобороны России открылась выставка захваченной в зоне специальной военной операции военной техники западного производства. Среди экспонатов можно найти БМП Bradley, Marder, танки M1 Abrams и Leopard 2, гаубицу M777, различную легкобронированную технику вроде броневичков Humvee, и многое другое. По захваченной технике с флагами её стран-производителей можно изучать географию Европы и Северной Америки, и вот, сегодня в Сети завирусилась фотография информационного табло на Поклонной горе.

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Текст на табло гласит, что сотрудники посольств США, Великобритании, Германии, Франции и Польши могут осмотреть трофейную военную технику стран НАТО без очереди. Почему перечислены именно эти государства? Потому что они являются основными поставщиками вооружений Киеву. В перечень так-то входят ещё и Швеция, Финляндия, Австрия, Турция, Австралия и ряд других стран, но основные — вот вышеперечисленные.

Подобный «троллинг» — это как раз то, что надо. Западу надо постоянно указывать на то, что это он подбрасывает дрова в топку украинского кризиса, стремясь нанести России «стратегическое поражение», и всячески мешая мирному урегулированию процесса.