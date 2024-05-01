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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рогов: ВС РФ подняли флаг над ставшим символом украинского «контрнаступа» селом Работино
Идёт обратный процесс.

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В начале лета прошлого года ВСУ пошли в широко разрекламированное так называемое контрнаступление, которое с точки зрения военной терминологии является просто наступлением, ибо не было связано с разгромом первоначально наступавшей российской армии. Чем этот «контрнаступ» закончился, мы все хорошо знаем: ВСУ даже до первой линии российской обороны не добрались, оставив десятки и сотни единиц техники, часть из которых сейчас красуется в Москве на выставке захваченного западного вооружения.

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Ограниченного успеха ВСУ смогли добиться разве что в селе Работино на Ореховском направлении в Запорожской области. По сути, заняв территорию этого села, ВСУ попали в созданный самими же самой огневой мешок, который ВС РФ в течение нескольких месяцев активно «набивали» снарядами. И вот, теперь активно идёт обратный процесс: в реальное с точки зрения военной терминологии контрнаступление, пусть и ползучими темпами, пошли ВС РФ, которые активно ведут боевые действия не только на направлении Купянска, Покровска (западнее от Авдеевки) и Часова Яра, но и в направлении Орехова. Так, село Работино, которое стало символом всей украинской летне-осенней операции, перешло под контроль России.

Об этом сегодня заявил политик Владимир Рогов. По его словам, ВСУ оставили северную часть Работино, а ВС РФ завершают зачистку оставшихся групп оппонента. ВСУ, добавил Рогов, сейчас оказывают точечно-очаговое сопротивление, но российское военнослужащие всё-таки добрались до северных окраин населённого пункта, где подняли российский флаг.

Как добавил Рогов, ВСУ понимают, что Работино является главным медийным достижением Украины в рамках «контрнаступа», поэтому, по традиции, будут изображать сопротивление на данном участке до последнего.

#россия #украина #политика #боевые действия
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В Москве открылась выставка западной техники, захваченной в зоне СВО
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