Выставка продлится месяц.

Сегодня в Москве на Поклонной горе открылась крупная выставка захваченной в зоне проведения специальной военной операции военной техники западного производства. Событие своевременное и хорошо спланированное: многие экспонаты были вытащены из зоны боевых действий буквально несколько дней назад, и как раз успели к майским праздникам, во время которых на выставке и ожидается наибольший ажиотаж.

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Судя по первым кадрам с мероприятия, внимание москвичей и гостей столицы оно уже привлекло совершенно неподдельное. Оно и понятно: конфликт на Украине это главная тема всех крупных новостных изданий, и этот конфликт во всех его переплетениях неизбежно в той или иной влияет на жизнь каждого. На выставке собрана захваченная военная техника, переданная ВСУ из самых разных стран коллективного Запада: по экспонатам можно изучать не только флаги, но и географию — здесь и техника производства США, и Германии, и Франции, и Турции, и Австрии, и Австралии, Британии, Финляндии, Швеции и даже непосредственно Украины — в тех образцах, которые были созданы «незалежной» уже после обретения независимости от СССР/России.

Выставка проходит под эгидой Минобороны России, и, как сообщило ведомство, посетители могут посмотреть на немецкий танк Leopard 2, американский M1 Abrams, массу иной бронетехники, включая немецкие БМП Marder и американские БМП Bradley, гаубицу M777 производства США, и многое-многое другое. Всего собрано несколько десятков экспонатов.

Смысл мероприятия простой: общественность, в том числе из стран глобального Юга, должна понимать, с кем на самом деле идёт конфликт в зоне специальной военной операции, каковы в этом конфликте ставки и чего стоили заявления представителей коллективного Запада о том, что «мы вам не враги». Были бы «не враги», не оружие бы поставляли, а взяли бы киевское политическое руководство за шкирку и усадили за стол переговоров безо всяких «но», признав, что Россия имеет полное право на обеспечение собственной безопасности — любыми доступными ей средствами.

Выставка захваченных в зоне СВО западных вооружений продлится до 1 июня и будет открыта каждый день с 10:00 до 20:00.