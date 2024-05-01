Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве открылась выставка западной техники, захваченной в зоне СВО
Выставка продлится месяц.

реклама

Сегодня в Москве на Поклонной горе открылась крупная выставка захваченной в зоне проведения специальной военной операции военной техники западного производства. Событие своевременное и хорошо спланированное: многие экспонаты были вытащены из зоны боевых действий буквально несколько дней назад, и как раз успели к майским праздникам, во время которых на выставке и ожидается наибольший ажиотаж.

реклама

Судя по первым кадрам с мероприятия, внимание москвичей и гостей столицы оно уже привлекло совершенно неподдельное. Оно и понятно: конфликт на Украине это главная тема всех крупных новостных изданий, и этот конфликт во всех его переплетениях неизбежно в той или иной влияет на жизнь каждого. На выставке собрана захваченная военная техника, переданная ВСУ из самых разных стран коллективного Запада: по экспонатам можно изучать не только флаги, но и географию — здесь и техника производства США, и Германии, и Франции, и Турции, и Австрии, и Австралии, Британии, Финляндии, Швеции и даже непосредственно Украины — в тех образцах, которые были созданы «незалежной» уже после обретения независимости от СССР/России.

Выставка проходит под эгидой Минобороны России, и, как сообщило ведомство, посетители могут посмотреть на немецкий танк Leopard 2, американский M1 Abrams, массу иной бронетехники, включая немецкие БМП Marder и американские БМП Bradley, гаубицу M777 производства США, и многое-многое другое. Всего собрано несколько десятков экспонатов.

Смысл мероприятия простой: общественность, в том числе из стран глобального Юга, должна понимать, с кем на самом деле идёт конфликт в зоне специальной военной операции, каковы в этом конфликте ставки и чего стоили заявления представителей коллективного Запада о том, что «мы вам не враги». Были бы «не враги», не оружие бы поставляли, а взяли бы киевское политическое руководство за шкирку и усадили за стол переговоров безо всяких «но», признав, что Россия имеет полное право на обеспечение собственной безопасности — любыми доступными ей средствами.

Выставка захваченных в зоне СВО западных вооружений продлится до 1 июня и будет открыта каждый день с 10:00 до 20:00.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #германия
+
Написать комментарий (0)
Рогов: ВС РФ подняли флаг над ставшим символом украинского «контрнаступа» селом Работино
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
14
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
55
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
196
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
30
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
5
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
+
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
12
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
10
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
34

Сейчас обсуждают

Эдуард Егоров
18:15
У нас населения в 10 раз меньше чем в Китае. У тебя что место мозгов накачено, нам зачем такие дорогостоящие штучные проекты делать. Иногда хоть мозгами думать надо, а не пятой точкой.
Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
owzod
18:13
Я в WoW в основном шпилю с 2004 года ну и в ААА проекты. Топ 1 по миру сделал мыша в танках в 2011 году ну и так по мелочи в 1.6 и старке.
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
Windmark
18:11
Будет совсем печально если и АМД будет делать также как Интел .
Процессоры AMD Zen5 проходят тестирование, демонстрируя рост быстродействия и эффективности
иван улыбин
18:10
Игрушка , в железе , нашего трактора ДТ-75. Иван.
Композитор Жан-Мишель Жарр стал первым пассажиром во время полета аэромобиля AirCar
Игорь Быков
18:07
Их флагман в трассировке до уровня 4060 хоть дотянет?
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
owzod
18:06
Ну вот можешь же ясно высказаться) а то начал - с сосать не пере сосать)
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
Легенда
18:03
нету у тя никакой 4090 оборванец. залетай на стир лучше https://www.youtube.com/watch?v=NeboGbYZeaA
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
owzod
18:01
Глупый ты) потому как! кто о чем говорит у того то и болит) ... т.е. получается Ты брал).
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
SMA
17:53
рабам теперь не зачем целого человека выделять для вещания, пусть ии слушают, что из за океана напишут, смерды ;)
МИД Украины представил спикера, созданного при помощи ИИ
owzod
17:53
WD Raptor 600Gb уже как 14 лет у меня работает. Сука ) сдохнуть ни как не может, что бы обновиться).
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем