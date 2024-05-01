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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск согласился с тем, что Украине следовало подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 года
Но что сделано, то сделано. Теперь договор будет совсем на других условиях.

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Много текстов было написано и ещё больше мыслей было озвучено на тему Стамбульских мирных соглашений, которые практически были достигнуты весной 2022 года между РФ и Украиной, но которые были сорваны западными кураторами Киева. Общественный консенсус заключается в том, что это было максимально выгодное для Украины предложение, отказавшись от которого, страна пошла по необратимому пути развития, итогом которого, скорее всего, станет утрата ею своей государственности.

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Так, американский предприниматель Дэвид Сакс, который активно следит за происходящим на Украине, проанализировал всё чаще появляющиеся в Сети публикации о бедственном положении Киева, и что итогом текущей конфронтации станет неизбежное навязывание Россией своих тяжелейших для Украины и для финансирующего и курирующего её Запада условий. По мнению Сакса, он давно предупреждал, что события примут именно такой характер, и что, скорее всего, Киев упустил выгодное для себя предложение в Стамбуле.

С мнением Сакса согласился предприниматель, глава Tesla, SpaceX, и просто миллиардер и один из самых богатых людей на планете Илон Маск. Отметим, что Илон Маск регулярно сокрушается на тему боевых действий на Украине, совершенно справедливо отмечая, что Киев гонит в окопы свою молодёжь — своё будущее, при этом понижая возрастную планку мобилизации.

Понятно, что всё происходящее — это исключительно вина киевского политического руководства, у которого не хватило «стержня» на то, чтобы сохранить государство, воспротивиться западной воле и избежать военного конфликта с Россией на своей территории. Напомним, что сейчас даже африканские страны, веками жившие под пятой западного империализма, активно выгоняют европейцев из своих стран. На Украине же это почему-то что-то из разряда фантастики, причём до такой степени, что руководство страны готово всё государство в расход пустить, лишь бы не перечить сюзерену. Надеемся, история ещё даст ответ на вопрос о таком контрпродуктивному поведению украинских «элит» и функционеров.

#россия #украина #политика #боевые действия #илон маск
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