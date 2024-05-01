Создательница «Гарри Поттера» в очередной раз дала понять, что ей плевать на тех, кто прогибается под «повестку».

Дэниел Рэдклифф, известный своей ролью в серии фильмов о Гарри Поттере, выразил разочарование в связи с последними высказываниями автора книг Дж.К. Роулинг на тему трансгендеров. Рэдклифф особо подчеркнул, что мнение Роулинг, которое повлекло негативные реакции, вызывает у него «грусть и сочувствие».

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Говоря о Роулинг, Рэдклифф заявил: «Становится грустно, когда вспоминаешь человека, с кем ты знаком, идущего на столь важном пути, вдохновляющего тебя. Книги, написанные ею, и миры, которые она создала, оказали неизмеримое влияние на многих из нас».

«Несомненно, если бы не она, “Гарри Поттер” никогда бы не воплотился в жизнь, и моя жизнь была бы совсем другой», — продолжил он. — Но это не означает, что ты обязан изменять свои убеждения или всю жизнь следовать мнению кого-то другого».

Реакция Рэдклиффа последовала на недавние комментарии Роулинг в соцсетях, где она упомянула, что Рэдклифф и его коллеги — Эмма Уотсон и Руперт Гринт – могут «сдерживать свои извинения» и что она не готова простить им разночтения во взглядах. Рэдклифф подчеркнул, что он продолжит поддерживать права трансгендеров и членов ЛГБТ-сообщества, добавив: «У меня нет больше что добавить по этому поводу».