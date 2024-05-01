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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры поражения «Ланцетом» техники ВСУ во время заправки
Топливо у ВСУ почему-то до сих пор есть, и это на третий год конфликта.

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Метафорической «кровью» любого вооружённого конфликта является топливо. Мы сейчас не будем обсуждать, почему оно у ВСУ до сих пор имеется, причём в количествах, позволяющих украинским войскам особо себе ни в чём не отказывать, а просто примем это за данность. У топлива есть свойство заканчиваться, и тогда технику нужно заправлять при помощи специальных топливозаправочных машин.

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Естественно, занимаются этим и ВСУ, и в этот момент техника, как вы понимаете, наиболее уязвима, поскольку стоит на месте в течение нескольких минут (а то и десятков минут). Вот операторы дронов-камикадзе «Ланцет» ВС РФ и решили воспользоваться моментом и «накрыть» сразу и топливозаправщик, и «питаемую» им технику ВСУ. Масштаб повреждений техники остаётся под большим вопросом: видно только пожар, после чего видеоряд обрывается.

Сколько у Украины осталось топливозаправщиков, вопрос также на данный момент без ответа: очевидно, что за время конфликта их было «вынесено» немереное количество. Также не забываем, что ВСУ сейчас сократили до минимума проведение операций с бронетехникой. Масштаб её потерь огромен, а возможностей восполнения утрат нет: весь военный потенциал ВСУ зависит от воли коллективного Запада, возможности которого, как выяснилось, тоже не столь масштабны, как нам это пытались внушить через кино и другую индустрию развлечений.

#россия #украина #политика #боевые действия
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