Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Украины представил спикера, созданного при помощи ИИ
Получилось забавно. Только дама почему-то совсем не славянской внешности, но это мелочи.

реклама

Как мы уже неоднократно отмечали, тот факт, что на Украине правят бал выходцы из индустрии развлечений, неизбежно откладывает отпечаток на всей политике государства. Вместо логики и здравого смысла — действия, направленные на генерацию громких заголовков. Вместо полезных действий — погоня за «трендами».

реклама

Взять, например, министерство иностранных дел Украины, в задачу которого входит поддержание добрых, взаимовыгодных отношений со всеми соседями. В украинских реалиях киевский МИД лишь поссорился со всеми, кто Украину окружают, изъясняется языком требований и ультиматумов, а также занимается «пиаром» вместо того, чтобы излагать верные внешнеполитические тезисы.

Так, сегодня МИД Украины представил официального спикера ведомства, созданного искусственным интеллектом. Данный спикер, которому была придана внешность человека женского пола по имени Виктория Ши, будет заниматься уведомлением прессы о работе консульских отделов МИД, а также оповещать общественность о различных новостях касательно работы украинского внешнеполитического ведомства.

Получилось, надо признать, хорошо: с первого взгляда не отличить от «живого» спикера под большим количеством грима. Непонятно только, почему виртуальному спикеру сделали внешность мулаточки в третьем поколении, но отдельные цинично настроенные комментаторы уже отметили, что, по всей видимости, для украинцев на Украине места нет даже в виртуальном пространстве.

#украина #политика #искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)
Дроном-камикадзе «Ланцет» уничтожен редкий экземпляр украинской РЛС ПВО «Пеликан»
В Сети появились кадры поражения «Ланцетом» техники ВСУ во время заправки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
14
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
54
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
196
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
30
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
5
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
+
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
12
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
26
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
12

Сейчас обсуждают

Сергей Медков
16:19
Вангую, кривые руки
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Легенда
16:08
подрубил стрим. буду проходить Tom Clancy's Ghost Recon. Wildlands. на ультра в 2к. стримлю тоже в 2к на ютебе. за качество стрима ручаюсь. заходи ставь лайк
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
Алексей Енютин
16:05
У Purple частота оборотов 5400. А в компьютерах для работ лучше использовать скорость вращения 7200
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
Красный Вождь
16:04
На онлифанс?
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
Красный Вождь
16:04
Диск должен быть 1) CMR 2) На воздухе. На этом всё.
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
sidreshot
16:02
>>именно кривые права на каталог подключенных устройств пользователя по адресу /media/USERNAME Дядя петя, ты дурак? nginx у тебя от какого пользователя запускается? А если он запускается от www-data, ...
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Товарищ Ким
15:49
"В Китае обновлённые седаны Hongqi H9 уже доступны для заказа по цене от 330 тысяч до 540 тысяч юаней (46—75 тысяч долларов)" В России, барыги-импортозамещатели будут просить за это авто два-два с по...
«Старший брат» новой «Волги», премиум-седан Hongqi H9, получил новый дизайн интерьера с крутой оптикой и в будущем станет электрическим
botph
15:44
Ты нвидиа с огрызком перепутал. Все знают что куртка жадный до памяти и даже владельцы нвидиа, но никто никогда не утверждал что 8 гигабайт у нвидиа ничуть не хуже 16 у АМД.
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Edekker
15:43
Расчехлить кошель... купить вменяемое железо... и курить лет десять)))
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
botph
15:39
США хорошо живёт не от того что в ней нет коррупции (лол, она там абсолютно законна и повсеместна), а от того что грабит другие страны и экспортирует инфляцию через доллары.
Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем