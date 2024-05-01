Получилось забавно. Только дама почему-то совсем не славянской внешности, но это мелочи.

Как мы уже неоднократно отмечали, тот факт, что на Украине правят бал выходцы из индустрии развлечений, неизбежно откладывает отпечаток на всей политике государства. Вместо логики и здравого смысла — действия, направленные на генерацию громких заголовков. Вместо полезных действий — погоня за «трендами».

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Взять, например, министерство иностранных дел Украины, в задачу которого входит поддержание добрых, взаимовыгодных отношений со всеми соседями. В украинских реалиях киевский МИД лишь поссорился со всеми, кто Украину окружают, изъясняется языком требований и ультиматумов, а также занимается «пиаром» вместо того, чтобы излагать верные внешнеполитические тезисы.

Так, сегодня МИД Украины представил официального спикера ведомства, созданного искусственным интеллектом. Данный спикер, которому была придана внешность человека женского пола по имени Виктория Ши, будет заниматься уведомлением прессы о работе консульских отделов МИД, а также оповещать общественность о различных новостях касательно работы украинского внешнеполитического ведомства.

Получилось, надо признать, хорошо: с первого взгляда не отличить от «живого» спикера под большим количеством грима. Непонятно только, почему виртуальному спикеру сделали внешность мулаточки в третьем поколении, но отдельные цинично настроенные комментаторы уже отметили, что, по всей видимости, для украинцев на Украине места нет даже в виртуальном пространстве.