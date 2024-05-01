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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Звезда «Форсажа» рассказал, как обстоят дела со съёмками финальной главы культового «семейного» киносериала
Обещано «возвращение к корням» серии, но премьеры не стоит ждать раньше конца 2025-го.

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Тайриз Гибсон, один из основных актёров франшизы "Форсаж", поделился последними новостями о продолжении «Форсаж 10: Часть 2». Известный за роль Романа Пирса, актёр заявил, что съёмки заключительной части культового киносериала столкнулись с задержками из-за забастовок предыдущего года, которые затронули и подготовку сценария. Гибсон высказал предположение, что процесс производства возобновится в начале 2025 года и подчеркнул, что команда стремится качественно поднять уровень фильма.

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Эти обновления вызывают сомнения в соблюдении ранее запланированной даты премьеры «Форсажа 10: Часть 2», предварительно назначенной на 4 апреля 2025 года. Учитывая, что начало производственного процесса ещё не случилось, возможно, релиз картины перенесётся на конец 2025 года или на 2026 год.

В то время как Гибсон продвигает свой новейший проект, фильм ужасов «Потрошитель. Наследие», он также отметил, что сценаристы «Форсажа» внимательно прислушиваются к пожеланиям поклонников серии, которые выразили желание видеть больше уличных гонок. Звезда подтвердила, что финальная глава франшизы будет больше отзываться духом и атмосферой на первоначальные фильмы, вернувшись к корням. Кроме того, в новой части предстоит встреча с новым антагонистом.

#кино
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