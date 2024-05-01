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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Старший брат» новой «Волги», премиум-седан Hongqi H9, получил новый дизайн интерьера с крутой оптикой и в будущем станет электрическим
Цена вопроса — от 46 тысяч долларов. Грядущая «Волга», напомним, является копией Hongqi H5.

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Подразделение бренда Hongqi, отвечающее за выпуск самых изысканных моделей, теперь носит название Golden Sunflower. Однако в «стандартной гамме» Hongqi на почётном месте остаётся хорошо знакомый седан Hongqi H9 длиной 5137 мм, который продаётся в Китае с 2020 года и уже успел пройти рестайлинг. Обновлённый автомобиль впервые был представлен на автосалоне в Пекине.

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Наружные изменения седана могут показаться незначительными, однако производитель проделал огромную работу, внедрив новые бамперы, переработанную радиаторную решетку с изменённым световым узором и матричные фары с 2000 пикселями в каждой. Обновлён и дизайн колесных дисков 19 или 20 дюймов.

Задние фонари теперь выполнены по OLED-технологии и содержат в каждом 256 светодиодов вместо 20, как у предыдущей версии, и эти изменения позволяют водителю выбирать из пяти световых рисунков через меню мультимедийной системы. Кроме того, для H9 появился опциональный спортпакет с изменёнными бамперами, декоративными вставками в стиле спорт, 20-дюймовыми колесами в чёрном цвете и отличительными элементами на передних крыльях. Спортверсия сохранила выдвижные ручки дверей, в то время как у других комплектаций теперь стандартные ручки.

Интерьер седана претерпел тотальное изменение с новой приборной панелью и экраном мультимедийной системы 12,3 дюйма каждый, установленными не в углубление, а поверх панели. Пропала центральная консоль и вращающиеся элементы управления, однако сохранился аналоговый блок управления климатом. Вентиляционные дефлекторы получили электрическое управление.

Модельный ряд Hongqi H9 начинается с версии, обитой в салоне кожзаменителем, в более дорогих модификациях используется кожа наппа, для которых доступны раздельные задние кресла с массивной консолью между ними.

В планах было полностью пересмотреть моторную линейку, однако ожидаемые двигатели 1.8 (224 л.с.) и 2.5 (303 л.с.) пока что не были представлены. Стандартная комплектация осталась без изменений – это 2.0-литровый турбомотор (252 л.с., 380 Нм) с 48-вольтовой мягкой гибридной системой, семиступенчатым роботизированным КПП и задним приводом. Тем не менее, мотор V6 3.0 получил увеличение мощности до 337 л.с. и крутящего момента до 445 Нм, а семиступенчатый «робот» заменён на восьмиступенчатый «автомат» с возможностью выбора между задним и полным приводом.

В Китае обновлённые седаны Hongqi H9 уже доступны для заказа по цене от 330 тысяч до 540 тысяч юаней (46—75 тысяч долларов). Следующим этапом для H9 станет выпуск полностью электрической версии. На автосалоне в Пекине уже был показан концепт-кар электрического седана Hongqi E702 с измененной внешностью и светотехникой, но без подробных технических деталей. Ожидается, что серийная версия появится до конца года.

#автомобили #hongqi
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