Выставка правильная. Широкие массы должны понимать, с кем идёт реальный конфликт.

В рамках наступательных действий к западу от Авдеевки российская армия уничтожила по меньшей мере пять (а по другим сведениям, шесть) из тридцати одного переданных ВСУ американских танков M1 Abrams. По мере развития наступления ВС РФ удалось захватить один из сожжённых «Абрамсов» и эвакуировать его в тыл. Поскольку «улов» серьёзный, было принято оперативное решение о его транспортировке в Москву на выставку на Поклонной горе.

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Спланировали всё достаточно удачно, и в итоге уничтоженный M1 Abrams сегодня уже занял своё место среди экспонатов захваченной в зоне проведения специальной военной операции техники западного производства, поставленной Украине с понятной целью.

Важность данной выставки трудно переоценить: во-первых, она наглядно демонстрирует, что неуязвимых вооружений не бывает, во-вторых, серьёзно так бьёт по престижу западного военно-промышленного комплекса, ну и, наконец (по списку, но не по значению), показывает, с кем на самом деле идёт вооружённый конфликт на Украине, каковы в этом конфликте ставки и почему он был неизбежен при занятой коллективным Западом позиции.

Отдельные натовские функционеры, в частности, генсек альянса Йенс Столтенберг, очень болезненно воспринял выставление в Москве захваченной западной техники и даже посмел обвинить РФ в «гибридной агрессии». Какой агрессией тогда занимается НАТО по отношению к России, поставляя в беспрецедентных количествах военную технику противнику РФ в этом конфликте, и всячески препятствуя реальным, предметным переговорам, вопрос, пожалуй, лишний — здесь всё понятно.