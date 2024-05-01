Ракетные и бомбовые удары наносятся каждый день по несколько раз.

В российской турбопатриотической среде бытует мнение, что военное и политическое руководство РФ не держит свои слова об ударах по центрам принятия решений на Украине в случае, если ВСУ начнут срываться с цепи и осуществлять действия террористического характера. К таковым, например, относятся обстрелы российской территории, что Украине запрещено делать самими рамками этого конфликта, который Киев именует военным положением на своей территории.

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В представлении граждан, центры принятия решений — это правительственные здания в Киеве, но в реальности, как вы понимаете, никакие решения военного характера там не принимаются. Они принимаются в штабах, запасных командных пунктах и прочих неприглядных с внешней точки зрения местах. И вот как раз по таким местам удары наносятся. В частности, сегодня Минобороны России отчиталось о том, что ВС РФ поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг».

Конкретную локацию МО РФ традиционно не указывает, но мы знаем, что соответствующий штаб расположен в Одессе. По всей видимости, он-то и был целью вчерашнего ракетного удара по городу.

Достиг ли удар своей цели, пока не вполне ясно. Это будет понятно только по изменению активности ВСУ на данном направлении.