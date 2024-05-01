Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Германии ищут преступников, поджегших дом главы Rheinmetall из-за поставок вооружений Украине
Кому-то в Германии очень не нравится уничтожение отношений с Россией, нужных в первую и в последнюю очередь Германии.

реклама

Германия очень гордится тем фактом, что она является вторым после США поставщиком вооружений на Украину. Так уж получилось, что Берлин не имеет государственного суверенитета, поэтому сразу же после начала специальной военной операции на Украине «порвал» с Россией, хотя отношения с Москвой были нужны в первую и в последнюю очередь самому Берлину, и занял максимально антироссийскую позицию.

реклама

В кругах простых немецких граждан этот разрыв отношений с Россией, конечно, воспринимается достаточно болезненно: на чём было основано немецкое благополучие, когда оно теперь стремительно уплывает за океан, теперь все начали стремительно понимать. И вот, отдельные радикально настроенные граждане решили своеобразно проявить своё недовольство происходящим. Как сообщает немецкий таблоид Bild, «немецкие левые экстремисты» подожгли летний дом Армина Паппергера, главы концерна Rheinmetall, осуществляющего выпуск бронетехники и боеприпасов, и сейчас в значительной степени работающего в интересах ВСУ.

Сообщается, что преступление было совершено в ночь на 29 апреля в местечке Хермансбург в Нижней Саксонии. Преступники заявили, что их действия связаны с позицией главы Rheinmetall, который с удовольствием поджигает конфликт на Украине. Видимо, это такая метафора у поджигателей: глава Rheinmetall поджигает конфликт, а они поджигают его дом.

Понимают ли нарушители закона, что, во-первых, так делать нельзя, а во-вторых, глава Rheinmetall лишь исполнитель, и наказывать за поддержку Украины надо совсем других людей, вопрос, что называется, со звёздочкой.

#украина #политика #боевые действия #германия #rheinmetall
+
Написать комментарий (0)
Генсек НАТО: доверие Украины к Западу подорвано
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
12
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
54
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
195
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
28
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
38
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
5
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
12
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
+
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
12

Сейчас обсуждают

Влад .
14:19
Ксасик 👀👀👁️👁️💀💀🤡🤡👀👀👄👄👅👅👄👄💀💀👁️👁️👀👀🤡🤡
Энтузиаст перепрошил SSD Crucial BX500 из QLC в SLC, повысив его ресурс в 3000 раз
Windmark
14:16
БОльшее количество недоядер только могут предоставить
Процессоры AMD Zen5 проходят тестирование, демонстрируя рост быстродействия и эффективности
SlyBiBi
14:07
Ышшо один кликбейтовый вброс от недо-обоссанного писаки. "Цирк уехал, а клоуны (Бублики) остались" (с).
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
Hunter Bows
14:07
>словил автоматическую проверку обновлений, а не засунули бы разработчики себе в задницу свои автоматические проверки обновлений... Да не трясись ты > Исправив очепятки в терминальном заклинании Че...
Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
Александр Ломакин
14:06
Привет, а где ASROCK AMD Radeon RX 7700XT 12ГБ за 50к ровно?https://www.citilink.ru/product/videokarta-asrock-pci-e-4-0-rx7700xt-cl-12go-amd-rx7700xt-12gb-192bit-2018322/ Опять рассуждения о том как ...
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
Евгений Беленков
14:05
Вот интересно, это каким же одаренным надо быть, чтобы пройтись по такому количеству граблей. У меня за 24 года использования Linux на десктопе/ноуте и сотой части от этого, наверное, не встречалось
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Красный Вождь
14:05
Локальный git, контейнеры lxc с разными проектами, документы, фото, другие данные, представляющие для меня ценность. Еэели у тебя нет ничего ценного, то значит жизнь твоя полное днище и грош ей цена. ...
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
Эдуард Кузнецов
14:02
Я поначалу подумал что шутишь. А нет, "теоретик" заговоров. Да еще материалы с этого сайта за пруфы выдавать, гениально. Может туплю и всетаки прикол?
Апрель стал для акций Intel худшим месяцем за последние 22 года
Xardazzz
13:47
из 4 моих HDD в живых остались только два WD 1Tb и 2TB. Samsung 2TB проработал лет 10 и стал постукивать головами, через неделю после этого сдох. Seagate 1Tb проработал лет 15 и был отдан брату вместе...
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
Павел Хамлов
13:45
Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Тупой как дрова, тупой как дрова. Тупой, тупой. Чимба не осилил права доступа к файлам и ноет что тут все сложно.
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем