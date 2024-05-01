Кому-то в Германии очень не нравится уничтожение отношений с Россией, нужных в первую и в последнюю очередь Германии.

Германия очень гордится тем фактом, что она является вторым после США поставщиком вооружений на Украину. Так уж получилось, что Берлин не имеет государственного суверенитета, поэтому сразу же после начала специальной военной операции на Украине «порвал» с Россией, хотя отношения с Москвой были нужны в первую и в последнюю очередь самому Берлину, и занял максимально антироссийскую позицию.

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В кругах простых немецких граждан этот разрыв отношений с Россией, конечно, воспринимается достаточно болезненно: на чём было основано немецкое благополучие, когда оно теперь стремительно уплывает за океан, теперь все начали стремительно понимать. И вот, отдельные радикально настроенные граждане решили своеобразно проявить своё недовольство происходящим. Как сообщает немецкий таблоид Bild, «немецкие левые экстремисты» подожгли летний дом Армина Паппергера, главы концерна Rheinmetall, осуществляющего выпуск бронетехники и боеприпасов, и сейчас в значительной степени работающего в интересах ВСУ.

Сообщается, что преступление было совершено в ночь на 29 апреля в местечке Хермансбург в Нижней Саксонии. Преступники заявили, что их действия связаны с позицией главы Rheinmetall, который с удовольствием поджигает конфликт на Украине. Видимо, это такая метафора у поджигателей: глава Rheinmetall поджигает конфликт, а они поджигают его дом.

Понимают ли нарушители закона, что, во-первых, так делать нельзя, а во-вторых, глава Rheinmetall лишь исполнитель, и наказывать за поддержку Украины надо совсем других людей, вопрос, что называется, со звёздочкой.