Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО: доверие Украины к Западу подорвано
Что же делать, как же быть? Неужели отказываться от западного оружия и идти на переговоры на любых условиях?

реклама

Около полугода пакет военной «помощи» Украине мариновался в Конгрессе США. По мнению западных функционеров, именно это, а не усилия ВС РФ, на несколько порядков превосходящие ВСУ во всех без исключения аспектах, стало причиной той критической ситуации, которая сейчас наблюдается на линии боевого соприкосновения с украинской стороны. Данный тезис решил развить и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что задержки поставок вооружений, видите ли, подорвали доверие Украины к «союзникам».

реклама

По словам Столтенберга, НАТО необходимы «институциональные», надежные рамки для обеспечения предсказуемой поддержки Украины с распределением нагрузки на всех участников альянса.

О каких-таких «союзниках» Украины при этом говорит Столтенберг, непонятно: ни у одной из стран НАТО нет перед Киевом никаких обязательств, поскольку Украина не входит ни в НАТО, ни в ЕС, и не попадёт туда, как сильно бы западные кураторы не размахивали перед киевским политическим руководством этими «морковками». Кроме того, из комментария Столтенберга о подрыве доверия Украины к НАТО должно следовать, что Киев намерен отказаться от этих поставок, поскольку они ненадёжны. Но нет: выбора у Украины нет — либо соглашаться на тяжёлый мирный договор с Россией, либо брать, что дают, и по итогу всё равно заключить тяжёлый мирный договор с Россией, но только на ещё более жёстких условиях.

Как мы уже неоднократно отмечали, НАТО Украине не друг. В этих неравных отношениях НАТО — оператор, а Украина — инструмент. К сожалению, на самой Украине этого до сих пор не все осознают. А если осознают, то пока боятся сами себе в этом признаться.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
1
Показать комментарии (1)
Глава Пентагона считает, что Киев сам должен решить, когда и о чём вести переговоры с Москвой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
6
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
46
Как понять, что пришло время переустановить Linux
102
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
188
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
37
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
9
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
8
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
3

Сейчас обсуждают

ev_rus
22:29
Игра, причем обалденно хитовая, режиссерская, фильм просто высокого уровня. Не переживай. Мне интересно другое, как выше на скрине, откуда ж вы ноунеймы все лезете, умственно не отсталые. Тут вынесл...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Vorvort
22:25
Выглядит как тесселяция мин. слева и тесселяция макс. справа.
NVIDIA RTX Remix получает поддержку DLSS 3.5 с «реконструкцией лучей» Ray Reconstruction
Красный Вождь
22:25
Молодец, геннадий
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Красный Вождь
22:23
Она убогая не только в плане технологий, она убога во всём.
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
REY_B_
22:21
Вот именно! А скажи им, что цена денег определяется не количеством нулей, а тем, что на них можно купить, так такие сразу какашками начинают кидаться. Т.к. производить то, что на деньги покупается, он...
Мишустин подписал распоряжение о снижении стоимости услуг ЖКХ и пени за просрочку для ветеранов СВО
Красный Вождь
22:21
Кто о чём, а гена об аналвейк-2, который и не игра вовсе, а тренажёр для умственно отсталых.
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
ev_rus
22:20
играю во все, на 1660 )
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
REY_B_
22:18
Эта игра совершенно убогая в плане технологии. Так, эксперимент. В ближайшее время такие игры массовыми не будут. А когда будет, эта 7800ХТ уже помрёт от старости.
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Красный Вождь
22:18
На анальные грязевые ванны
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
ev_rus
22:18
У всех по разному там, Америка разношерстная, разные регионы очень и внутри регионов. Но до смешного к русским специалистам там вообще и к спортсменам отношение хорошее, это не бошку себе простреливша...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем