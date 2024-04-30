Что же делать, как же быть? Неужели отказываться от западного оружия и идти на переговоры на любых условиях?

Около полугода пакет военной «помощи» Украине мариновался в Конгрессе США. По мнению западных функционеров, именно это, а не усилия ВС РФ, на несколько порядков превосходящие ВСУ во всех без исключения аспектах, стало причиной той критической ситуации, которая сейчас наблюдается на линии боевого соприкосновения с украинской стороны. Данный тезис решил развить и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что задержки поставок вооружений, видите ли, подорвали доверие Украины к «союзникам».

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По словам Столтенберга, НАТО необходимы «институциональные», надежные рамки для обеспечения предсказуемой поддержки Украины с распределением нагрузки на всех участников альянса.

О каких-таких «союзниках» Украины при этом говорит Столтенберг, непонятно: ни у одной из стран НАТО нет перед Киевом никаких обязательств, поскольку Украина не входит ни в НАТО, ни в ЕС, и не попадёт туда, как сильно бы западные кураторы не размахивали перед киевским политическим руководством этими «морковками». Кроме того, из комментария Столтенберга о подрыве доверия Украины к НАТО должно следовать, что Киев намерен отказаться от этих поставок, поскольку они ненадёжны. Но нет: выбора у Украины нет — либо соглашаться на тяжёлый мирный договор с Россией, либо брать, что дают, и по итогу всё равно заключить тяжёлый мирный договор с Россией, но только на ещё более жёстких условиях.

Как мы уже неоднократно отмечали, НАТО Украине не друг. В этих неравных отношениях НАТО — оператор, а Украина — инструмент. К сожалению, на самой Украине этого до сих пор не все осознают. А если осознают, то пока боятся сами себе в этом признаться.