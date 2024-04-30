Уверен? А то бытует подкреплённое фактами мнение, что у Украины суверенитета принимать такие решения нет, иначе бы и конфликта не было.

Несмотря на то, что Соединёные Штаты Америки вовлечены в украинский кризис максимально, насколько только можно быть вовлечёнными в конфликт без прямого участия в нём американских войск, и что Киев полностью во всех без исключениаспектах зависим от западной помощи, Вашингтон то и дело пытается создать иллюзию того, что Украина, видите ли, самостоятельно принимает решения касательно войны и мира.

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В частности, сегодня министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей заявил, что Украина самостоятельно должна решать, на каких условиях вступать в переговоры с Россией, когда начинать данный процесс и на какие условия Москвы соглашаться.

Данное заявление прямо противоречит всей цепочке событий вокруг украинского кризиса, который не только мог вовсе не начинаться, будь у Украины хоть капля государственного суверенитета, но и также мог быть завершён весной 2022 года. Но процесс был сорван западными государствами, которые не захотели подписываться под реальными (а не «фейковыми», которыми недавно бахвалился Зеленский) гарантиями безопасности Украины. Об этом мы знаем не только из уст представителей российской переговорной делегации, но и из уст делегации украинской, а также из материалов журналистских расследований западной прессы.

Следует понимать, что с каждым днём промедления условия, на которых можно будет начинать и вести переговоры, будут становиться всё менее выгодными для Украины и курирующего её Запада. Уже сегодня очевидно, что для установления мира придётся пойти на колоссальнейшие уступки РФ вкупе с выполнением всех до единого требований по разоружению ВСУ и формированию новой архитектуры европейской безопасности. Нынешняя американская администрация на это не готова. Будет ли готова новая, если новую вообще выберут, вопрос со звёздочкой. На других условиях этот конфликт не нужно завершать уже Москве, а это, как ни крути, в данном кризисе единственно важная сторона.