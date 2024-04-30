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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко выразил желание построить в Беларуси вторую атомную электростанцию
А что, мощности первой уже используются полностью?

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Расширение электрогенерирующих мощностей в государствах, в которых не происходит масштабной индустриализации, может быть сопряжено с двумя факторами. Во-первых, ход развития автомобильной техники понятен: «электричек» будет становиться больше, они наконец-то начнут продаваться по хотя бы сходным с классическими бензиновыми/дизельными ценам, а в идеале — по гораздо более низким ввиду значительно более примитивной конструкции. А во-вторых, прогресс на месте не стоит, и количество электроприборов и различной электрической и электронной техники на душу населения также будет увеличиваться.

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Поскольку самым эффективным и доступным, если, конечно, не считать стоимость возведения самой станции и её многоступенчатых систем защиты, способом производства электроэнергии является атомная генерация, то вполне естественно, что президент Беларуси Александр Лукашенко после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС заговорил о желании строительства в Беларуси второй атомной электростанции.

На данном этапе, добавил Лукашенко, белорусские власти работают над данным вопросом. Напомним, что введённая в эксплуатацию Белорусская АЭС мощностью в 2 400 МВт обеспечивает примерно 40 % потребностей всей Беларуси в энергии. Нетрудно догадаться, что, построив условную Белорусскую АЭС-2 эта доля вырастет до 80 %, а с сохранением всех прошлых объектов генерации в стране возникнет тот избыток, который позволит войти в будущее уже подготовленными.

Ключевой проблемой при реализации данного плана станет тот факт, что России сейчас не до строительства атомных станций за свой счёт в надежде на то, что расходы окупятся посредством продажи электроэнергии. Напомним, что «Росатом» сейчас является главным мировым строителем атомных электростанций, возводя объекты как в РФ, так и в дружественных России государствах.

Страха перед атомной генерацией у прогрессивных людей быть не должно: во-первых, за 70 лет атомной энергетики были лишь два случая крупных техногенных катастроф, во-вторых, и «чернобыльский» и «фукусимский» сценарии исключены самим дизайном современных российских энергоблоков, когда даже в случае полного уничтожения реактора, вероятность чего практически нулевая, его содержимое не вылетит наружу, а стечёт в так называемый стакан с «жертвенным материалом». В мире, к слову, набирают обороты идеи включения атомной энергетики в категорию «зелёной», поскольку при её работе в атмосферу не выбрасываются никакие загрязняющие вещества. А при полной переработке облучённого ядерного топлива, что сейчас активно делает «Росатом», ядерный топливный цикл и вовсе можно замкнуть, избавившись от проблемы накапливающегося отработавшего ядерного топлива.

#политика #энергетика #беларусь #белоруссия #атомная энергетика
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