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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине собираются сформировать женское подразделение операторов БПЛА
Следующая остановка, видимо, подростки-операторы БПЛА. Так сказать, применить свои геймерские навыки на практике.

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Поскольку мужчины на Украине, по вполне естественным причинам, уже больше не штурмуют военкоматы в патриотическом порыве в попытках записаться в ВСУ, а занимаются по большей части противоположной деятельностью, а продолжать конфликт надо, потому что хозяин, оплачивающий весь этот сабантуй, так велел, то в Киеве решили расширить «пул» возможных к использованию в боевых действиях людей в том числе и на женщин.

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Ещё в прошлом году российские военнослужащие на линии боевого соприкосновения сообщали о наличии женщин в рядах ВСУ, и вот, как сообщают украинские оппозиционные средства массовой информации, на Украине уже активно набирают женщин для формирования первого женского расчёта операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как пишут соответствующие СМИ со ссылкой на экс-депутата, а ныне командира роты ударных БПЛА Игоря Луценко, речь идёт о «добровольческом» подразделении, которое будет интегрировано в силы обороны Украины и будет отвечать за управление беспилотниками.

Следует помнить, что действующее украинское руководство подпадает под классификацию экстремистов, то есть, людей, которые ни перед чем не остановятся, выполняя задачу, какой нелепой, абсурдной и невероятной бы она ни была. Собственно, для того западные НКО и фонды и взращивали на Украине соответствующие «элиты», дабы те даже слово вякнуть против воли коллективного Запада не могли, и были готовы всю страну в расход пустить, лишь бы выполнить свою мнимую задачу по «ослаблению» России. Всё это, как совершенно справедливо отмечают в российском политическом руководстве, громадная трагедия для Украины.

#россия #украина #политика #боевые действия
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