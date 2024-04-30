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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шесть ракет ATACMS сбито средствами ПВО во время атаки ВСУ на Крым — МО РФ
Вассал он ведь как: получил отмашку, сразу применил.

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Будучи полностью лишённой суверенитета и пользуясь полной протекцией коллективного Запада, Украина действует достаточно просто: как только получает вооружения, сразу же их применяет по объектам на территории России, что ей делать, вообще-то, запрещено международно-правовыми рамками данного конфликта, которые Киев сам себе и установил. Именно по этой причине любые удары ВСУ по территории России классифицируются как террористические, и в том числе по этой причине Украина систематически лишается энергосистемы.

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И вот, ночью была произведена очередная масштабная атака по Крымскому полуострову. Местные власти сообщили о перехвате в небе над Крымом нескольких оперативно-тактических ракет ATACMS, в результате чего на землю попадали их обломки вкупе с поражающими элементами. Сапёры производят изъятие рухнувших элементов ракет, ну а теперь факт атаки подтвердило и Минобороны России. Согласно сводке российского оборонного ведомства, за последние сутки средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть ракет ATACMS, десять беспилотников, а также две управляемые авиабомбы Hammer французского производства. Беспилотники перехватывались в разных частях линии боевого соприкосновения, ну а ракеты ATACMS перехвачены над Крымом.

Практически все эксперты сходятся во мнении, что пока что идёт выявление и проверка российской противовоздушной обороны на полуострове, и ВСУ совместно со своими западными кураторами готовят серьёзный удар, который приурочат либо к 7 мая (инаугурация Путина), либо к 9 мая. Не забываем о том, что во власти на Украине сидят в основном дилетанты, прежде работавшие в индустрии развлечений, и воспринимающие государственное управление и вооружённый конфликт как очередной спектакль, в котором афиша почему-то важнее содержания.

Украинскому руководству следует помнить, что если террористический удар по российской территории так или иначе окажется успешным, то про электричество на Украине можно будет начинать забывать уже всерьёз. Энергетический кризис и так удаётся купировать лишь за счёт поставок электроэнергии из Европы, которые ВС РФ почему-то не пресекают, а уж что будет при массированном ударе сразу и по подстанциям, и по машинным залам оставшихся ТЭС и ГЭС (атомную генерацию трогать не станут), догадаться нетрудно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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На Украине собираются сформировать женское подразделение операторов БПЛА
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