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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск считает взятие Россией Одессы единственным оставшимся вопросом в рамках украинского кризиса
Всё остальное уже всем понятно.

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Американский предприниматель, глава компаний Tesla и Space и просто миллиардер и один из самых богатых людей на планете Илон Маск продолжает трезвым взглядом наблюдать за происходящими на Украине событиями. Несколько часов назад Маск прокомментировал заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что обстановка в зоне боевых действий сложная, и что войскам приходится оставлять ряд населённых пунктов на наиболее сложных участках.

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По мнению Маска, исход этого конфликта ясен, под вопросом остаётся лишь взятие Россией в конечном счёте Одессы. Остановки боевых действий, добавил Маск, не может быть до тех пор, пока ВС РФ не установят полный контроль над регионами, включёнными в российскую конституцию — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Следует отметить, что высшее российское политическое руководство, включая главу государства, не раз отмечало, что текущий конфликт не является территориальным: Россия осуществляет разоружение вооружённых сил Украины, дабы впредь с этой территории никогда не исходила угроза российской безопасности. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, что Москва была готова не начинать этот конфликт, предложив в декабре 2021 года Соединённым Штатам сформировать новую архитектуру европейской безопасности, подразумевающей нерасширение НАТО и отвод военной инфраструктуры альянса на границы 1997 года. Тогда это предложение даже не рассматривали (теперь придётся), но весной 2022 года с Киевом практически была достигнута договорённость о прекращении конфликта при выполнении всех до единого требований России.

На тот момент Киев мог отделаться лишь признанной потерей Крыма и республик Донбасса. Теперь придётся признать ещё и потерю Херсонской и Запорожской областей. А если политическое руководство Украины продолжит упираться, то речь явно уже зайдёт и о Николаевской, и об Одесской областях. Многие эксперты с первых дней говорят о необходимости отрезания Украины от выхода к морю, и вот, похоже, если Киев продолжит вести себя так, как он себя ведёт, а западные кураторы будут этому потворствовать, дёргая перед Украиной морковкой с надписью «НАТО», то ситуация продолжит разворачиваться по самому неблагоприятному для Киева сценарию.

#россия #украина #политика #боевые действия #илон маск
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