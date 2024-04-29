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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Царь-мангал» пошёл в серию: в Сети появляются новые кадры танков ВС РФ, закованных в самодельный «панцирь» против дронов
Как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься.

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Несколько недель назад в Сети прогремела новость о применении российскими войсками танка, закованного в железные листы для противодействия FPV-дронам. Идея оказалась на удивление успешной: лёгким беспилотникам эти железные листы оказываются не по зубам, ну а снижение видимости и сокращение угла вращения башни танка в тех ситуациях, при которых подобные «панцири» применяются, не столь критично. Во всяком случае, выживаемость бронетехники в данном случае оказывается важнее её огневых качеств.

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И вот, сегодня в украинских тематических группах в социальных сетях стали появляться кадры с новыми полностью облачёнными в самодельные «панцири» танками ВС РФ. Как сообщается, кадры фиксировались в районе Часова Яра к западу от Бахмута, куда сейчас активно прорываются российские войска.

Следует помнить, что ВСУ сейчас критически сильно зависят от FPV-дронов, которыми они пытаются заместить острую нехватку артиллерийских снарядов и противотанковых средств поражения. Безусловно, никакой дрон огромный 152—155-миллиметровый снаряд заменить не может, но на безрыбье и рак, как говорится, щука.

Отметим, что российская специальная военная операция на Украине уже полностью изменила представление о современных конфликтах высокой интенсивности, так что не удивимся, если по итогу конкретно этого конфликта в конструкцию будущих танков будут внесены соответствующие изменения. Проще говоря, противодроновые «экраны» станут штатным оборудованием танка. А учитывая копеечную стоимость FPV-дронов при их несопоставимо высокой смертоносности, данными вооружениями обязательно будут пользоваться и внесистемные акторы вроде различных группировок и прокси-структур в самых разных уголках планеты.

#россия #украина #политика #боевые действия #танки
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Eppius
23:38
Танк фактически лишается башни ибо крутить он ей не может. Отсутствует обзор и тд и тп. Надо уж тогда возобновить выпуск безбашенных танков или самоходок-САУ
«Царь-мангал» пошёл в серию: в Сети появляются новые кадры танков ВС РФ, закованных в самодельный «панцирь» против дронов
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