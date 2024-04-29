Впрочем, как мы узнаем дальше по тексту, Россия в представлении Блинкена должна, по сути, капитулировать.

Представители действующей американской администрации всё никак не могут усвоить, что шутки кончились в апреле 2022 года, когда был сорван последний шанс на относительно безболезненное для Украины и Запада завершение текущего кризиса. Взять хотя бы того же государственного секретаря США Энтони Блинкена, который сегодня в рамках заседания на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии заявил, что надеется на согласие России на проведение переговоров по Украине.

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Как вы прекрасно понимаете, к реальным, основательным переговорам Блинкен Россию не призывает. Даже наоборот: по его словам, переговоры должны пройти в строгом соответствии с международным правом и Уставом ООН, подразумевающим соблюдение территориальной целостности, суверенитета и независимости стран. В данном случае подразумевается, ясное дело, Украина.

По сути, Блинкен продолжает максимально оторванную от реальности риторику и призывает Россию к переговорам о собственной капитуляции в этом конфликте. Как это должно работать в представлении госсекретаря США, непонятно решительно никому: это не Россия поставила цель одолевать кого бы то ни было на поле боя, а Запад заявил о необходимости нанести России «стратегическое поражение». Теперь, когда на поле боя достигается обратный результат, начинается озвучивание фантазий.

Понятно, что с действующей администрацией США говорить совершенно не о чем. Завершение украинского кризиса должно соответствовать требованиям Москвы, а эти требования уже давно озвучены: вечный неотчуждаемый нейтралитет Украины в том виде, в котором она сохранится после конфликта, формирование новой архитектуры европейской безопасности с отводом ударных систем НАТО на границы 1997 года, полное международное признание новых территориальных реалий. Полагаем, если конфликт затянется, а он явно затянется, то Москва в довесок укажет ещё требование о безоговорочном снятии незаконных рестрикций («санкций») с запретом на их повторное введение при любых обстоятельствах в будущем и выплатой Западом компенсации за нанесённый России этими рестрикциями экономический ущерб. И это будет справедливо. О чём-то меньшем на данном этапе говорить уже слишком поздно: поезд ушёл, и заднего хода у него нет.