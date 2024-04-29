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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Столтенберг считает, что победа России на Украине очень дорого обойдётся НАТО
Конечно. Ведь западоцентрический миропорядок рухнет, если ещё не.

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Так уж сложилось, что страны коллективного Запада, сами того, возможно, не желая и не понимая последствий, раскрутили украинский кризис до уровня экзистенциальной угрозы для самих себя. Вложившись в проект Украины по полной программе, уничтожив все мосты, по которым могло бы произойти восстановление отношений с РФ, которые нужны в первую и в последнюю очередь самому Западу, США и Европа оказались в ситуации, когда дальнейшее благополучие «золотого миллиарда» будет зависеть от исхода боевых действий на Украине.

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Происходящее является прямым свидетельством того, что в своих заявлениях не надо перегибать палку, иначе можно выбить себе глаза летящими щепками, и что не надо, держа в руках синицу, гнаться за журавлём в небе, ведь можно споткнуться о камень, оставшись в итоге и без журавля, и без синицы. Именно осознание этой реальности мы наблюдаем сейчас в заявлениях западных функционеров, которые вдруг поняли, что строить из себя дворовую шпану «на понтах» — не лучший вариант ведения международных отношений. Так, в рамках своего необъявленного визита в Киев с непонятной целью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «если» Россия одержит на Украине победу, то это дорого обойдётся Альянсу и перемножит все имеющиеся сегодня риски, вынудив вкладываться в обеспечение безопасности гораздо сильнее, чем сейчас.

Осознаёт ли Столтенберг, что озвучиваемый им исход конфликта уже не вероятность, а неизбежная данность, вопрос, конечно, открытый. Если читает реальные сводки с линии боевого соприкосновения, то должен понимать. Собственно, именно поэтому риторика западных функционеров сейчас звучит не как «Украина должна победить», а «Россия не должна выиграть». С точки зрения смысловой нагрузки это совершенно разные по своей сути идеи: второй тезис означает, что в победу Украины в этом противостоянии уже не верят. А вот в то, что и Россия не сможет добиться решительной военной победы, вера ещё сохраняется.

Следует держать в уме тот факт, что необратимые изменения в глобальном миропорядке уже вовсю идут: в мире ускоряется процесс дедолларизации, набирают обороты процессы «развода» многих государств с Западом, а европейское влияние сокращается уже даже в Африке, откуда местные власти активно выгоняют и французов, и американцев. Иными словами, то, чего боится генсек НАТО, уже вовсю происходит. С поправкой на то, что перед нами пока лишь маленький снежок, который только пришёл в движение и превращается в гигантский снежный ком. И ведь поразительно то, что Россия предлагала Западу решить всё тихо, мирно, без резкого коллапса западоцентрического миропорядка. Но там, по причине слепой и необоснованной веры в свою исключительность, решили пойти ва-банк. Как говорится, сами себе эти праздники устроили.

#россия #украина #политика #нато
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Столтенберг вновь призвал НАТО вооружать Украину в приоритетном порядке
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