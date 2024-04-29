Но для нас эта модель, как вы понимаете, больше не актуальна.

Renault Duster нового поколения готовится к выходу на международный рынок, новинка будет оснащена би-топливными и гибридными силовыми установками. Открытие предзаказов стартует в мае текущего года.

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После ноябрьского запуска третьего поколения Dacia Duster в Европе — речь идёт о линейке на базе платформы CMF-B — Renault готовится к выпуску кроссовера на мировой рынок. Информация о новой модели была обнародована ещё в начале 2024 года — раскрыт дизайн интерьера, технические детали и кое-что ещё. Турецкое подразделение Renault организовало премьерную презентацию обновленного Duster, производство которого изначально было настроено на экспорт в различные страны.

Салон Renault Duster идентичен Dacia, за исключением логотипа на руле, и содержит в себе практически все стандартные дизайнерские элементы бренда. В верхних комплектациях предусмотрены технологические добавки: 7-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для мобильных устройств, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и ассистенты поддержания полосы движения и аварийного торможения.

Покупателям также будут доступны дополнительные функции и аксессуары, в том числе светодиодное освещение и устройства для удобного размещения гаджетов и напитков.

Моторная линейка турецкого Renault Duster совпадает с румынским аналогом. В неё входит трехцилиндровый двигатель 1.0 TCe LPG мощностью 100 л.с., который способен работать как на бензине, так и на пропане. Вариант «мягкого» гибрида с бензиновым турбомотором 1.2 TCe (130 л.с.) с 48-вольтовым стартер-генератором предлагается с полным приводом, а версия E-Tech представлена гибридным вариантом с четырёхцилиндровым двигателем 1.6 и электромотором совокупной мощностью 140 л.с. Дизельные двигатели исключены из ассортимента новейшего поколения модели.

Визуальные различия между Dacia и Renault заключаются в передней части автомобиля; так, у Renault Duster есть уникальная решётка радиатора с выделяющимися буквами названия бренда. Длина автомобиля составляет 4,34 метра, с колесной базой, скорее всего, идентичной Dacia — 2657 мм.

Для полноприводной модификации Renault Duster указан дорожный просвет в 217 мм, в то время как у переднеприводного он находится на уровне 209 мм. Варианты комплектации колёс включают 17- или 18-дюймовые диски, в дополнение к предложенным 16-дюймовым у Dacia.

Возможность предварительного заказа в Турции станет доступной в мае, а начало продаж запланировано на лето. Постепенно новый Renault Duster будет представлен на других рынках. Тем не менее, в Бразилии и некоторых латиноамериканских странах запуск нового поколения будет отложен, поскольку там по-прежнему актуально обновление модели второго поколения.