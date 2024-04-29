Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Renault Duster нового поколения выйдет на мировой рынок уже в мае: «дизелей» больше нет, зато есть «гибриды»
Но для нас эта модель, как вы понимаете, больше не актуальна.

реклама

Renault Duster нового поколения готовится к выходу на международный рынок, новинка будет оснащена би-топливными и гибридными силовыми установками. Открытие предзаказов стартует в мае текущего года.

реклама

После ноябрьского запуска третьего поколения Dacia Duster в Европе — речь идёт о линейке на базе платформы CMF-B — Renault готовится к выпуску кроссовера на мировой рынок. Информация о новой модели была обнародована ещё в начале 2024 года — раскрыт дизайн интерьера, технические детали и кое-что ещё. Турецкое подразделение Renault организовало премьерную презентацию обновленного Duster, производство которого изначально было настроено на экспорт в различные страны.

Салон Renault Duster идентичен Dacia, за исключением логотипа на руле, и содержит в себе практически все стандартные дизайнерские элементы бренда. В верхних комплектациях предусмотрены технологические добавки: 7-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для мобильных устройств, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и ассистенты поддержания полосы движения и аварийного торможения.

Покупателям также будут доступны дополнительные функции и аксессуары, в том числе светодиодное освещение и устройства для удобного размещения гаджетов и напитков.

Моторная линейка турецкого Renault Duster совпадает с румынским аналогом. В неё входит трехцилиндровый двигатель 1.0 TCe LPG мощностью 100 л.с., который способен работать как на бензине, так и на пропане. Вариант «мягкого» гибрида с бензиновым турбомотором 1.2 TCe (130 л.с.) с 48-вольтовым стартер-генератором предлагается с полным приводом, а версия E-Tech представлена гибридным вариантом с четырёхцилиндровым двигателем 1.6 и электромотором совокупной мощностью 140 л.с. Дизельные двигатели исключены из ассортимента новейшего поколения модели.

Визуальные различия между Dacia и Renault заключаются в передней части автомобиля; так, у Renault Duster есть уникальная решётка радиатора с выделяющимися буквами названия бренда. Длина автомобиля составляет 4,34 метра, с колесной базой, скорее всего, идентичной Dacia — 2657 мм.

Для полноприводной модификации Renault Duster указан дорожный просвет в 217 мм, в то время как у переднеприводного он находится на уровне 209 мм. Варианты комплектации колёс включают 17- или 18-дюймовые диски, в дополнение к предложенным 16-дюймовым у Dacia.

Возможность предварительного заказа в Турции станет доступной в мае, а начало продаж запланировано на лето. Постепенно новый Renault Duster будет представлен на других рынках. Тем не менее, в Бразилии и некоторых латиноамериканских странах запуск нового поколения будет отложен, поскольку там по-прежнему актуально обновление модели второго поколения.

#автомобили #renault
+
Написать комментарий (0)
Panasonic избавилась от бизнеса по производству автокомпонентов
«АвтоВАЗ» за март продал рекордное с 2012 года месячное количество автомобилей
Названа стоимость нового электрокроссовера Evolute i-Jet российской сборки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Флагманы NVIDIA ломаются под собственным весом – как решить проблемы с видеокартами GeForce RTX 4090
91
Стыд Microsoft: сравниваем в лоб Xbox Game Pass и PlayStation Plus
21
Вселенная может изобиловать огромными кластерами из первичных черных дыр, считают ученые
3
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Апрель)
15
Tesla отступила на 3-е место в рейтинге EV в КНР и отказалась от участия в выставке Auto China 2024
1
Как понять, что пришло время переустановить Linux
71
Российское руководство работает над модернизацией налоговой системы и деофшоризацией бизнеса
+
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
16
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
1

Сейчас обсуждают

Кошмар краснозадых
17:10
Тонкого.
Как понять, что пришло время переустановить Linux
FelsheR-ZVZVZV
17:09
Пусть выдут - посмотрим. Мне 1060 у младшего в компе поменять охота. Так что планирую, но не факт).
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
Алексей Каверин
17:09
Я понимаю что менять картриджи это очень ответственная и важная работа
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Алексей Каверин
17:08
Ты хоть в курсе куда 1С устанавливается в линуксе? И опять же что ты там пытаешься запустить, клиента или сервер, а если клиента то какого?
Как понять, что пришло время переустановить Linux
FelsheR-ZVZVZV
17:07
у меня столько соток, десяток и пяти-рублевок бумажных нет - завидую!
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
SMA
17:07
Здрасьте, кто заказывал крепостное право?. Получите, распишитесь))) майдауны в экстазе, допрыгались.
Украина объявила о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека
Кошмар краснозадых
17:06
Дел у меня других предостаточно и я не собираюсь искать себе проблемы на ровном месте.
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Алексей Каверин
17:05
Я уже понял что типичный виндоэникей. По каким делам тебе идти надо? Картридж поменять?
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Кошмар краснозадых
17:04
Вот в феврале вышел очередной дистрибутив РедОС, я его сразу на тестовую машину, качаю последний дистриб 1С - а она, сука, не работает, при этом даже в логах ничего не пишет, просто не запускается и в...
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Блейд
17:01
Ребята, активнее комментируем . Я не понял, где комментарии? Какая видеокарта стоит в вашем компьютере? Собираетесь ли обновляться на пятитысячную серию ?
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем