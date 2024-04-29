Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
FT: западные банки за 2023 год уплатили в России налогов на 800 млн евро
Нет, ну налоги надо платить. Особенно если ты западный бизнес, который больше всех ждёт окончания конфронтационного периода.

реклама

Когда западные правительства оказывали на свой частный бизнес невообразимое давление с требованием уйти с российского рынка, то ключевым и, по большому счёту, единственным аргументом было то, что этот бизнес в случае продолжения работы в РФ будет уплачивать налоги в российский бюджет и, таким образом, финансировать конфликт в Европе. То, что западный бизнес продолжает работать на Украине, где также платит налоги в бюджет и также, таким образом, финансирует конфликт в Европе, это, как вы понимаете, «другое».

реклама

В реальности, как мы понимаем, целью коллективного Запада был вовсе не российский государственный бюджет, а простые граждане, уровень жизни которых в результате выхода с рынка западных компаний должен был ощутимо упасть, тем самым вызвав бурю недовольства. Мы сейчас не будем обсуждать тему того, что это беспрецедентное, незаконное, вопиющее вмешательство Запада во внутрироссийскую политику, отметив лишь, что Европе ещё придётся выплатить России компенсацию за нанесённый своими незаконными рестрикциями материальный и моральный ущерб.

Как бы то ни было, большая же часть западного капитала осталась в России и продолжает работать. Речь, в частности, идёт о сфере банковских услуг, западные представители которой, как сообщает Financial Times (FT), за 2023-й год уплатили в России налогов на 800 миллионов евро.

Как пишет FT, банки, уплатившие суммарно вышеуказанную сумму налогов, это Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. Суммарно за 2023 год они заработали в России свыше трёх миллиардов евро, или, что примечательно, вчетверо больше, чем в 2021 году. Raiffeisen, например, ответственен за половину вышеуказанного дохода и, как следствие, за половину уплаченных западными банками в России налогов по причине снижения конкуренции и расширения своей клиентской базы. Сейчас этот австрийский банк занимает доминирующее положение среди западных банков в России. Почему, ответ простой: остальные ушли, а Raiffeisen остаётся крупнейшим из работающих в РФ западных банков, против которого не введены незаконные ограничения Запада. Оно и понятно: на своих накладывать санкции — это уже перебор.

В общем, кто был умнее, хитрее и решительнее, тот в сложившейся ситуации по-крупному выиграл, а, главное, не подмочил свою репутацию слепым следованием требованиям нелегитимных наднациональных политиков Евросоюза.

#россия #политика #финансы #экономика
+
Написать комментарий (0)
Зеленский: Киев ведёт с Вашингтоном переговоры о поддержке на десять лет вперёд
Украина объявила о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-6 видеокарт для QuadHD-гейминга — рейтинг 2024 года
67
Флагманы NVIDIA ломаются под собственным весом – как решить проблемы с видеокартами GeForce RTX 4090
84
Стыд Microsoft: сравниваем в лоб Xbox Game Pass и PlayStation Plus
21
Вселенная может изобиловать огромными кластерами из первичных черных дыр, считают ученые
3
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Апрель)
15
Tesla отступила на 3-е место в рейтинге EV в КНР и отказалась от участия в выставке Auto China 2024
1
Как понять, что пришло время переустановить Linux
46
Российское руководство работает над модернизацией налоговой системы и деофшоризацией бизнеса
+

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
14:29
Чумба, так будет с каждой твоей статьёй. Чтобы посетители сайта не тратили своё время на убогого. Характеристика текста: * Текст является монологом автора, который описывает свои впечатления и пробл...
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Майкопское Честное
14:26
Так ты про вонь изо рта линуксоидов ответишь? Вы хоть мойте иногда, перед тем как у друг-дружки на рота принимать.
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Chimbal
14:25
"Слейся, нуб." - Что такое, уже обиделся? Бедолага, мне тебя искренне жалко стало...
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Кошмар краснозадых
14:24
Ссылочку долго искать, я смотрел официальные семинары от разработчиков как правильно настраивать 1С-сервер на PostgreSQL, данная фраза звучала в одном из их видео. Тесты Гилева уважаю и пользуюсь, но ...
Как понять, что пришло время переустановить Linux
linux4ever
14:22
Слейся, нуб.
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Алексей Каверин
14:22
Хотя какие тебе картриджи в принтере. Ты же то самый петух с зоны. Тебе максимум, что крышку от полторашки пива открутить, на большее у тебя мозгов нет.
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Chimbal
14:22
"Хм, я всегда считал спецов, занимающихся Линухами, адекватными, а тут ведёте себя как краснозадый фанат АМД" - Как говорят - в семье не без урода, и вряд-ли дело в поколениях, как бы прискорбно это...
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Дмитрий Коннов
14:22
Без интернета СБП не работает. Видел множество раз когда выбегали из пятерочки что бы интернет поймать🤣
Рост СБП угрожает банковским картам
Commediant
14:20
Меня тоже разорвало от "сверхзвуковой подводной лодки" пздц какой-то. За что мне это?
Китай приближается к созданию сверхзвуковых бесшумных подлодок с лазерными двигателями
KiskiFox
14:20
Диктатура в "свободной" и "северенной" стране подъехала
Зеленский отменил целый ряд конституционных прав и свобод граждан Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем