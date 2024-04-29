Нет, ну налоги надо платить. Особенно если ты западный бизнес, который больше всех ждёт окончания конфронтационного периода.

Когда западные правительства оказывали на свой частный бизнес невообразимое давление с требованием уйти с российского рынка, то ключевым и, по большому счёту, единственным аргументом было то, что этот бизнес в случае продолжения работы в РФ будет уплачивать налоги в российский бюджет и, таким образом, финансировать конфликт в Европе. То, что западный бизнес продолжает работать на Украине, где также платит налоги в бюджет и также, таким образом, финансирует конфликт в Европе, это, как вы понимаете, «другое».

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В реальности, как мы понимаем, целью коллективного Запада был вовсе не российский государственный бюджет, а простые граждане, уровень жизни которых в результате выхода с рынка западных компаний должен был ощутимо упасть, тем самым вызвав бурю недовольства. Мы сейчас не будем обсуждать тему того, что это беспрецедентное, незаконное, вопиющее вмешательство Запада во внутрироссийскую политику, отметив лишь, что Европе ещё придётся выплатить России компенсацию за нанесённый своими незаконными рестрикциями материальный и моральный ущерб.

Как бы то ни было, большая же часть западного капитала осталась в России и продолжает работать. Речь, в частности, идёт о сфере банковских услуг, западные представители которой, как сообщает Financial Times (FT), за 2023-й год уплатили в России налогов на 800 миллионов евро.

Как пишет FT, банки, уплатившие суммарно вышеуказанную сумму налогов, это Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. Суммарно за 2023 год они заработали в России свыше трёх миллиардов евро, или, что примечательно, вчетверо больше, чем в 2021 году. Raiffeisen, например, ответственен за половину вышеуказанного дохода и, как следствие, за половину уплаченных западными банками в России налогов по причине снижения конкуренции и расширения своей клиентской базы. Сейчас этот австрийский банк занимает доминирующее положение среди западных банков в России. Почему, ответ простой: остальные ушли, а Raiffeisen остаётся крупнейшим из работающих в РФ западных банков, против которого не введены незаконные ограничения Запада. Оно и понятно: на своих накладывать санкции — это уже перебор.

В общем, кто был умнее, хитрее и решительнее, тот в сложившейся ситуации по-крупному выиграл, а, главное, не подмочил свою репутацию слепым следованием требованиям нелегитимных наднациональных политиков Евросоюза.