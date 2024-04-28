Вашингтон, интересно, об этом знает? А то там все сигналы очень понятные: после выборов хоть трава не расти.

Нетрудно догадаться, что после окончания конфликта Украина, в каком виде бы она ни сохранилась (а России полностью присоединять это бремя вовсе не нужно), останется с полностью уничтоженной экономикой, которая должна будет откуда-то подпитываться, чтобы не превратиться в рассадник террористической угрозы для всей Европы. Предположительно, это бремя спихнут на Евросоюз, ну а пока что досиживающий свои последние недели в статусе легитимного президента Украины Владимир Зеленский делает громкие заявления. Так, по словам Зеленского, Киев ведёт переговоры с Вашингтоном о военной, финансовой «и другой» поддержке Украины на ближайшие десять лет.

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По словам Зеленского, сейчас обе стороны работают над конкретными мерами оказания Украине содействия и формулируют соответствующие тексты соглашения. Как отметил президент Украины, речь идёт и о военной, и об экономической, и о политической поддержке, и даже о совместных программах по производству вооружений.

Знают ли об этих переговорах в Вашингтоне, вопрос хороший, потому что чем дольше идёт вооружённый конфликт, тем меньше территорий в конечном счёте достанется коллективному Западу для выкачивания из них ресурсов. Отметим, что наиболее плодородные и богатые полезными ископаемыми земли уже сейчас находятся под контролем России, а коллективный Запад не очень-то похож на добренького дедушку, делающего что бы то ни было безвозмездно. Напомним, что и так называемая помощь, оказываемая Украине, передаётся по большей части в виде кредитов, которые Киеву ещё предстоит как-то возвращать. Сейчас преемникам Зеленского и команды, если таковые, конечно, вообще намерены появляться на украинском политическом олимпе, надо думать именно над этим вопросом. Сам Зеленский и команда, понятное дело, об этом не думают; если бы думали, то не доводили бы ситуацию до вооружённого конфликта с РФ.