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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса переживает, что захваченная «передовая» натовская техника позволит РФ создать новые грозные вооружения
Стесняемся спросить, а что в этой захваченной технике такого передового, чего нет на вооружении ВС РФ?

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В западной прессе продолжается активный «контроль ущерба» на фоне всего, что происходит в зоне украинского кризиса. Российская армия продолжает развивать прорыв обороны уже минимум на двух направлениях линии боевого соприкосновения (к западу от Авдеевки и на Купянском направлении), массово уничтожать западную технику и в ряде случаев захватывать повреждённые «экспонаты» для последующего выставления на Поклонной горе и в парке «Патриот».

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Прекрасно понимая, что российскими войсками захвачено совершенно чудовищное количество западных вооружений, портал Defense TV начал тревожиться по поводу того, что исследование российскими инженерами захваченной якобы передовой американской и европейской техники позволит России создать новые вооружения, которые позволят эффективнее противодействовать непосредственно западной технике, а также укрепить уже имеющиеся на вооружении РФ образцы техники, сделав их более живучими.

Особую тревогу у Defense TV вызывают захваченные БМП Marder (Германия), Bradley (США) и CV-90 (Швеция). На самом деле, из всего спектра уничтоженных и захваченных образцов западной военной техники реальный интерес представляет разве что вышеуказанная шведская БМП CV-90, поскольку из всей переданной Украине номенклатуры вооружений именно она является самой современной. Все остальные вооружения, в которых нет совершенно ничего выдающегося и уникального, и так уже давным-давно изучены, причём не только Россией.

Так что западным странам пора уже избавляться от своего комплекса превосходства, потому что, во-первых, превосходства нет, а во-вторых, этот комплекс приводит к принятию откровенно глупых решений, которые ещё сильнее лишают Запад этого самого мнимого превосходства. Пора, наконец, понять, что западоцентрическая модель мира закончилась.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #германия #евросоюз #франция #британия #швеция #англия
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Фото: захваченный танк M1 Abrams ВСУ вывозят с поля боя для выставления на Поклонной горе
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