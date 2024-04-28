Это далеко не первый факт перехвата данных оперативно-тактических ракет американского производства.

Хоть американские должностные лица на днях и признали, что «тайно» (для кого «тайно», непонятно, потому что Россия всё прекрасно видит в реальном времени) поставили на Украину свои дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS, но в реальности секретом это для российской стороны не являлось. Минобороны России уже несколько раз за последние пару месяцев сообщало о перехвате ракет ATACMS, и вот, сегодня ночью была пресечена новая атака с применением данных средств поражения.

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Согласно комментарию МО РФ, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 5 оперативно-тактических ракет ATACMS и 46 беспилотников. Над каким конкретно воздушным пространством происходил перехват ATACMS, не уточняется, но из открытых источников известно, что ночью ВСУ предприняли попытку удара по целям в Крыму.

Следует помнить, что с точки зрения принципа своего действия ATACMS — это самая стандартная баллистическая ракета дальностью до трёхсот километров. Является аналогом давным-давно массово выбитых на Украине ОТРК «Точка-У». Безусловно, расслабляться не стоит, поскольку ATACMS обладает несравнимо большей точностью, чем «Точка-У». Угроза подобного рода нейтрализуется только «выносом» непосредственно пусковых установок, а также мест хранения самих ракет. В идеале, конечно, на Украине не должно остаться никакой транспортной инфраструктуры в принципе, тогда оружие просто не будет доезжать до линии боевого соприкосновения или до пусковых рубежей, но эта тема уже слишком избитая.