Взяты Новобахмутовка, Соловьёво, идёт штурм Бердычей, ведётся наступление на Керамик и Новокалиново.

Если ежедневно тратить несколько минут времени на чтение весьма сухих по своей сути сводок Минобороны России о ходе ведения специальной военной операции, то можно прийти к весьма незамысловатому выводу: российское наступление приняло более активный, чем просто «ползучий» характер. В сводках по всем группировкам войск фигурируют термины «улучшение положения по переднему краю» и «занятие более выгодных рубежей», что свидетельствует о том, что по всем направлениям линии боевого соприкосновения идут наступательные действия.

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Наиболее яркую форму они на этой неделе обрели к северо-западу от Авдеевки. В результате наступательных действий на этом направлении ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ и совершить рывок на 12 километров в направлении населённого пункта Очеретино, расположенного на господствующей высоте в данном секторе. После установления контроля над Очеретино наступление начало развиваться на север, запад и юг от данного населённого пункта: к югу под контроль ВС РФ перешли населённые пункты Новобахмутовка и Соловьёво, ведутся штурмовые операции в населённом пункте Бердычи. На западе от Очеретино идёт продвижение войск в направлении Новопокровского, а на севере — в направлении Архангельского.

К востоку от Очеретино продолжаются штурмовые действия в населённых пунктах Новокалиново и Керамик: их занятие российскими войсками уже практически полностью завершено. При этом в сутки продвижение на данных направлениях составляет порядка 650—800 метров.

Западная пресса, конечно, ещё не бьёт в набат, но отмечает, что таких темпов занятия российскими войсками новых территорий не наблюдалось с марта 2022 года. Является ли происходящее тем самым ожидаемым на Западе российским крупным наступлением, мы пока судить не берёмся. Идти в крупное наступление, пока у ВСУ ещё сохраняется возможность к сопротивлению, чревато большими потерями, а Генштаб ВС РФ всё-таки избрал стратегию истощения ВСУ при минимизации потерь среди ВС РФ. Какие бы то ни было «наступления большими стрелками» выбиваются из этой стратегии.