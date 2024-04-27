Это, интересно, чем? А, главное, будет ли, кому?

Чего у западных функционеров не отнять, это хорошо развитой бурной фантазии. То по несколько десятков «меняющих правила игры» вооружений для Украины придумают, то расскажут сказки о незначительных возможностях российской армии. Затем, когда нарративы один за другим начинают сыпаться ввиду столкновения с объективной реальностью, переключают пластинку и, словно забыв о том, что говорили год назад, начинают пугать Европу неизбежной российской атакой, призывая наращивать милитаризацию Старого Света.

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Воспринимать эти истерики всерьёз или нет — личное дело каждого. Отметим лишь, что в нынешних реалиях милитаризация Европы маловероятна: отсутствуют специалисты, военно-промышленный комплекс приватизирован, а заставить частный капитал работать в убыток — задача абсолютно нерешаемая, энергия после отказа от сотрудничества с РФ стала стоить космических денег, а энергия, как вы понимаете, это для промышленности всё. Впрочем, действующий в Европе политический класс, не имеющий ни реального образования, ни опыта управления хотя бы коллективом из полутора землекопов, всех этих базовых вещей не понимает, поэтому продолжает фантазировать.

Так, премьер-министр Британии Риши Сунак, являющийся одним из основных болельщиков за Киев в текущем противостоянии, заявил, что Лондон намерен продолжать оказывать Украине военную поддержку вплоть до 2030 года. Сунак не задаётся вопросами в духе «С какой стати конфликт будет продолжаться так долго?» и «Сохранится ли в Киеве политический режим, которому можно будет оказывать поддержку?», а просто озвучивает то, что ему велят.

А велят добавить также и то, что Британия предоставила Украине гарантии безопасности, в чём бы они ни заключались, и что к 2030 году британский военный бюджет будет составлять 2,5 % от валового внутреннего продукта. Следует понимать, что непосредственно британские военно-промышленные возможности крайне незначительны и не обеспечивают то, что нужно Украине в рамках масштабного сухопутного общевойскового сражения: бронетехникой, артиллерией, ПВО и авиацией. Чем Британия может «нагадить» России, так это организацией производства беспилотников для Украины, которые в этом конфликте стали вездесущими и крайне многочисленными. Но, опять же, откуда у Сунака такой необоснованный оптимизм относительно 2030 года, решительно непонятно никому.