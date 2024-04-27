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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Расправляя крылья: в Сети появились кадры нанесения ударов Су-34 авиабомбами ФАБ-500 с УМПК
Универсальными модулями планирования и коррекции, то есть.

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Много статей было написано и ещё больше слов было сказано относительно реального, а не вымышленного «гейм чейнджера» конфликта на Украине — российских планирующих авиабомб. В начале 2023 года эти авиационные бомбы стали массово поступать в распоряжение ВКС России, и с тех пор интенсивность их применения постоянно увеличивается.

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Планирующие бомбы представляют собой обычные фугасные авиационные бомбы типа ФАБ, к которым прикрепляются универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Эти модули превращают «тупые» свободнопадающие бомбы в «умные» планирующие, способные преодолевать десятки километров с места сброса с бомбардировщиков и с высокой точностью поражать укреплённые цели. Процесс применения этих авиабомб весьма завораживающий, и Минобороны России периодически публикует кадры работы истребителей-бомбардировщиков Су-34 в зоне специальной военной операции, являющихся основными носителями планирующих авиабомб.

В сегодняшнем случае речь идёт об авиабомбах ФАБ-500 с УМПК, которые являются основной «рабочей лошадкой» при нанесении бомбовых ударов по позициям ВСУ. Как легко заметить на видео, практически сразу после сброса бомб у них происходит раскрытие «крыльев», за счёт которых они и получают свои «планирующие» качества с увеличением дальности действия.

В основном ВКС России применяют авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 — в зависимости от конкретной цели и степени её укреплённости — но в перспективе, по всей видимости, начнут активно применяться и планирующие версии ФАБ-3000, в которых одной только взрывчатки полторы тонны в тротиловом эквиваленте.

Западные СМИ регулярно отмечают, что сейчас именно российская авиация с каждодневными ударами планирующими авиабомбами является одной из главных проблем ВСУ. По этой причине большие надежды возлагаются на грядущие поставки истребителей F-16. В фантазиях западной прессы, F-16 позволят вступать в воздушные бои с российской авиацией и при этом оставаться в живых. Не спрашивайте, как американские и европейские издания себе это представляют: им главное — написать.

#россия #украина #политика #боевые действия #су-34
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