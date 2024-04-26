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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пентагон: в пакет долгосрочной помощи Украине на $6 млрд войдут ракеты ПВО, БПЛА и артиллерийские снаряды
Всё это идёт по программе USAI, то есть, в рамках контрактов с американским ВПК. Сначала всё это надо произвести, а процесс небыстрый.

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Поскольку на этой неделе президент США подписал закон о выделении для Украины пакета «помощи» на $61 миллиард, из которых $50 миллиардов останутся непосредственно в Штатах и будут израсходованы на закупку вооружений для пополнения истощённых предыдущими поставками Киеву арсеналов, то и активность в данном направлении набрала обороты. Позавчера Пентагон заявил о выделении Украине вооружений из наличных запасов на сумму в $1 миллиард, а сегодня — о заключении оборонных контрактов на производство новых вооружений для Украины на американских военных предприятиях на сумму в $6 миллиардов.

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Сегодняшняя помощь идёт по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) и является долгосрочной. Проще говоря, оружие произведут с нуля когда-нибудь в будущем и, возможно, когда-нибудь в будущем передадут Киеву.

В состав этого шестимиллиардного пакета закупок входят, в основном, боеприпасы для всего того, в чём у ВСУ наблюдается катастрофический дефицит: ракеты ПВО, артиллерийские снаряды, средства противодействия БПЛА, дроны Switchblade и Puma, боеприпасы для РСЗО HIMARS, стрелковое оружие и патроны к нему, различные расходники и запчасти.

В какой срок это всё планируется произвести и поставить Киеву, не уточняется. По всей видимости, в Пентагоне считают, что этот конфликт будет продолжаться ещё несколько лет. Есть ли на то основания, неясно. Ясно одно: быстро произвести вооружения и боеприпасы, тем более в нужных Украине количествах, США не в состоянии физически. В заключение Пентагон прямым текстом написал, что США обеспечивают потребности Украины с пятьюдесятью «союзниками» и партнёрами. Иными словами, в 50 смычков обеспечивают Киев средствами для оказания сопротивления российской специальной военной операции, ставшей следствием нарастающих угроз для РФ со стороны Украины. Если вдуматься, то волосы дыбом встают от такого лицемерия, переиначивания фактов и цинизма США в первую очередь по отношению к Украине.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #промышленность #военно-промышленный комплекс
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