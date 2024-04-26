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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сенатор США назвал последним одобренный пакет «помощи» для Украины
А зачем? Выборы в США пройдут, Украину можно будет списывать, чтобы реальность свалилась на новую администрацию.

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Действующая администрация США очень сильно хочет избежать коллапса Украины до января 2025 года, когда к власти, скорее всего, придёт уже новая администрация. Собственно, исключительно по этой причине США на самом-то деле и выделяли Киеву деньги, которых, как заявил на днях советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, должно хватить до конца года.

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И вот, оппозиционная республиканская часть конгресса уже отмечает, что выделенный Украине пакет «помощи» будет последним. По словам сенатора Джеймса Вэнса, если на Украине кто-то считает, что она получит ещё финансирование после одобренных $61 миллиардов, то она сильно заблуждается.

«Это невозможно», — заявил Вэнс, хоть и неясно, с чем связана его уверенность.

Следует понимать, что исход конфликта на Украине очевиден всем, равно как всем столь же очевиден и тот факт, что изменить ничего не удастся. По этой причине сейчас представители коллективного Запада колесят по странам глобального Юга, пытаясь переманить их на свою сторону, но проблема в том, что глобальный Юг понимает всё лучше Запада и знал обо всём с самого начала: присоединяться к проигрывающей стороне — сомнительное решение. Сейчас западный «нарратив» претерпевает метаморфозы: вместо «хиханек да хаханек» теперь культивируется раскручивание мифов о российской угрозе, вызванной циклопическим ростом выпуска военной продукции в РФ. И хотя эти заявления, безусловно, лестны, не стоит списывать со счетов программирование сознания любого общества: если бесконечно повторять ложь, она начинает восприниматься как правда.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато
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Пентагон: в пакет долгосрочной помощи Украине на $6 млрд войдут ракеты ПВО, БПЛА и артиллерийские снаряды
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