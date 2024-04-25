Решение о переброске дополнительных «советников» ещё не принято.

Слишком наивные от природы и воспитания люди до сих пор всерьёз воспринимают заявления официального Вашингтона и европейских столиц о том, что бойцы ВСУ, видите ли, самостоятельно управляют переданными им западными системами противовоздушной обороны, реактивными системами залпового огня и прочей сложной военной техникой, требующей многих лет обучения и подготовки. В реальности этими системами управляют западные наёмники из числа бывших кадровых военнослужащих, которых США выдают за «советников» и прочих «инструкторов».

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Как вы понимаете, вследствие процессов, сопровождающих выполнение одной из двух основных задач российской специальной военной операции на Украине, популяция этих «советников» вместе с техникой снижается, и требуется их оперативное восстановление, если Вашингтон всерьёз намерен затянуть этот кризис до избрания новой американской администрации. И вот, в Пентагоне уже ведутся разговоры на тему переброски на Украину дополнительных так называемых советников.

По словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера, вопрос об отправке на Украину дополнительных «советников» рассматривается, но решение на данный момент ещё не принято. Понимая, что оно в конечном счёте может быть принято, Райдер добавил, что если это случится, то «советники», во-первых, будут направлены на Украину в «небольшом количестве», а во-вторых, они «даже близко» не будут размещены к линии боевого соприкосновения.

Райдер дополнил, что эти «советники» будут заниматься вопросами логистики передаваемой военной помощи и осуществлять контроль. По большей части, добавил представитель Пентагона, эти лица работают из посольства США в Киеве. Естественно, правду о деятельности этих «советников» никто официально не скажет. Но догадаться несложно: управление военной техникой, целеуказание, сбор и передача в пользу ВСУ разведывательной информации, и многое другое.