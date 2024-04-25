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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Песков назвал предрешённым исход СВО
Уверенность и решительность важны. А они диктуются положением дел на поле боя.

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Сегодня уже мало у кого есть сомнения в том, что российская специальная военная операция закончится на условиях Москвы. Насколько эти условия будут жёсткими, будут они приняты при действующей администрации США, кто их будет подписывать со стороны Киева — всё это пока вопросы открытые. Ясно одно: чем дольше Украина + спонсирующий её Запад медлят, тем сложнее будет сохранить лицо. Поэтому, скорее всего, украинский кризис на Западе попытаются дотянуть до выборов президента США, на которых к власти, скорее всего, придёт Дональд Трамп, чтобы затем, в январе—феврале 2025-го оползень сошёл уже при новом президенте США, а предыдущая администрация тут якобы и не при делах. По крайней мере, именно такой вывод напрашивается, глядя на действия и заявления политиков в Вашингтоне.

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В Москве, впрочем, настроены крайне решительно: переговоры, если их проводить, должны будут учитывать сложившуюся объективную реальность и отражать требования РФ. А объективная реальность простая: исход специальной военной операции предрешён и победа будет за РФ. В частности, сегодня об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину прямым текстом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого обычно сложно заподозрить в «турбопатриотических» комментариях.

Что до американской вовлечённости в украинский кризис, в частности, о поступающих сведениях касательно тайных поставок ракет ATACMS Киева, о которых в Минобороны РФ давно знают и уже отчитывались об их перехвате, то, по словам Пескова, Вашингтон продолжает подливать масла в огонь, но ничего изменить в плане исхода боевых действий на Украине они не смогут. Песков добавил, что Россия победит, и положение дел на линии боевого соприкосновения это подтверждает.

Также Песков намекнул на то, что своей поддержкой США оказывают Украине медвежью услугу, поскольку чем более дальнобойное оружие поставляется, тем дальше ВС РФ придётся отодвигать линию боевого соприкосновения, тем больше разрушений и тем больше жертв будет на Украине.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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