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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко: отказ Киева от переговоров чреват утратой Украиной своей государственности
Если пациент твёрдо решил уйти, то медицина здесь бессильна.

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Разрешение украинского кризиса в рамках переговоров нужно в первую и, по большому счёту, в последнюю очередь именно для самой Украины. Но потому политологи и называют киевское руководство экстремистами, что их не интересует то, что нужно самой Украине и её гражданам: их интересует только фанатичное следование некой навязчивой идее — в данном случае фантазиям о выходе на границы 1991 года и достижению военной победы в этом конфликте. Объяснять, что математика не на стороне Украины (и даже не на стороне финансирующего её коллективного Запада), совершенно бесполезно: слишком неожиданно для киевского руководства рушится их выдуманный мирок, и пока что действует психологический защитный механизм, помноженный на новую инъекцию надежды, связанную с выделением Соединёнными Штатами на поддержку Киева $61 миллиардов.

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Да, из этих $61 миллиардов лишь малая толика дойдёт непосредственно до Украины — порядка $50 миллиардов израсходуют на восстановление опустошённых предыдущими поставками американских арсеналов — но надежда теплится, и к переговорам на реалистичных основаниях Киев всё также не готов. И вот, данное обстоятельство прокомментировал президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, сегодня настроения среди военнослужащих ВСУ и в целом в украинском обществе радикально отличаются от тех, что были в начале конфликта, поэтому необходимо идти на переговоры.

Если не пойти на переговоры, то, убеждён белорусский лидер, Украина может утратить государственность и прекратить существование.

Хотя для многих отечественных патриотов с турбокомпрессорами данное развитие событий выглядит идеальным раскладом, но если хотя бы на минуточку отставить турбокомпрессор в сторону и немножко подумать, то несложно будет прийти к выводу, что коллапс украинской государственности приведёт к хаосу на соответствующей территории, росту преступности, активизации террористических группировок, во главе которых будут стоять бывшие нацбатовцы, и это лишь верхушка айсберга сопутствующих проблем. Вешать Украину на баланс России самой России при этом совсем не выгодно: доводить данную огромную территорию до среднероссийских стандартов — это минимум десятилетие вложений, кропотливой работы и экспорта специалистов, которые отнюдь не помешают в российских регионах. Не забываем, что на плечи РФ уже рухнули четыре региона, которые придётся восстанавливать и совершенствовать, и это уже колоссальное бремя.

Так что дипломатическое решение сложившегося кризиса также в интересах РФ. Естественно, соответствующий договор должен будет отражать реальность и составляться в первую очередь в российских интересах — с правом РФ на прямое участие во всех происходящих на Украине событиях. Здесь вопрос не в переговорах как таковых, а в том, на каких условиях они закончатся. А российское политическое руководство неоднократно заявляло, что переговоры могут вестись только на условиях Москвы.

#россия #украина #политика #боевые действия #беларусь #белоруссия
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