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Редакция
События в мире Михаил Андреев
У США есть ресурсы, чтобы поставлять Украине оружие до конца 2024 года — Белый дом
Весь смысл — не допустить сокрушительного и оглушительного коллапса Украины до выборов в США. Это суперцинизм со стороны Вашингтона, но так и есть.

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Сегодня Пентагон заявил, что наскрёб для Украины оружия на 1 миллиард долларов. США и предыдущие полгода втихаря поставляли вооружения, потому что иначе продолжение способности ВСУ к оказанию сопротивления не объясняется, но сегодня был выделен первый за последние четыре месяца публичный пакет военной «помощи».

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И вот, в рамках брифинга советник президента США по национальной безопасности и по совместительству архинеокон американского политического истеблишмента Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не только непублично передал в марте Киеву ракеты ATACMS, которые были применены по российским целям, но и что с имеющимися теперь (вследствие принятия законопроекта о $61 млрд для Украины — прим. ред.) ресурсами США могут поставлять Украине вооружения до конца 2024 года.

Почему Салливан упоминает этот сакральный срок — до конца 2024 года? Ответ простой: вся парадигма принятия решений США по Украине в этом году базируется на том, чтобы не допустить обвала сопротивления ВСУ до ноября текущего года, то есть, до выборов в США. Это может звучать как заговор или как цинизм в высшей степени, но так и есть: когда вас избирают всего на 4 года, то вся ваша политика основана не том, чтобы избраться, а затем переизбраться.

Салливан также посетовал на то, что задержка в выделении «помощи» Киеву уже отразилась негативным образом, связанным с утратой Украиной территорий и ослабления её позиций на линии боевого соприкосновения. Естественно, сказать, что здесь дело не в отсутствии поставок из США, а в том, что российская армия ранее одержала победу над «контрнаступом» ВСУ, в котором были сожжены тысячи и тысячи единиц различной техники, которую с трудом наскребли в 2023 году, Салливан не может — это разрушит весь иллюзорный нарратив.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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